Conte: Dojeti moramo, da smo igrali zelo slabo

Odmevi po tekmi Roma - Chelsea 3:0

1. november 2017 ob 09:57

Rim - MMC RTV SLO

"Trudim se, da bi se nam takšen večer zgodil samo enkrat na sezono, a za kaj takega se moramo potruditi prav vsi v klubu," je po porazu v Ligi prvakov proti Romi (3:0) dejal strateg Chelseaja Antonio Conte.

Če je bila Chelseajeva obramba v prejšnji sezoni granitna, je letos zgodba povsem drugačna. V sezoni 2016/17 so Contejevi varovanci v Premier ligi denimo prejeli 33 golov na 38 tekmah, letos so v vseh tekmovanjih žogo iz svoje mreže na 17 tekmah pobrali že 20-krat. Na zadnjih osmih tekmah so zgolj enkrat mrežo ohranili nedotaknjeno, proti Romi so na dveh tekmah prejeli šest zadetkov.

V torek zvečer trikrat, prvič že po 37 sekundah, ko je v polno zadel Stephan El Shaarawy. Italijanski reprezentant egipčanskih korenin je bil proti Londončanom zelo razpoložen, drugič je gostujočega vratarja premagal v 36. minuti, delo je za Rimljane na Olimpicu v drugem polčasu dokončal Diego Perotti.

El Shaarawy prvič do dveh zadetkov

"Takšnega večera ne pozabiš nikoli," je bil po tekmi zadovoljen junak tekme El Shaarawy, ki je zveste navijače razveselil že v prvi minuti, še drugič je za delirij na tribunah Olimpica poskrbel po dobre pol ure igre, ko je izkoristil napako nekdanjega Rominega branilca, Nemca Antonia Rüdigerja. "Prvič v karieri sem na tekmi Lige prvakov dosegel dva zadetka. Zmaga nad Chelseajem s 3:0 se ne zgodi pogosto in nam pomeni ogromno," je nadaljeval in dodal: "Prinesla nam je vrh na lestvici naše skupine. Po žrebu smo bili malce skeptični glede vsega, a prišli smo v London in na težkem gostovanju odigrali zelo dobro tekmo." El Shaarawy, ki je trenutno v zelo dobri formi - v prejšnjem krogu italijanskega prvenstva je s spektakularnim golom odločil tekmo proti Bologni - je za konec poudaril, da je s soigralci vse misli že usmeril na prvenstveno tekmo v Firencah proti Fiorentini.

De Rossi se spominja zmage iz leta 2008

Kapetan Rimljanov Daniele De Rossi je pojasnil podrobnosti pogovora s soigralci v slačilnici pred začetkom obračuna. "Povedal sem jim, da v Ligi prvakov nismo v preteklosti nismo imeli veliko nepozabnih večerov. Več je bilo takšnih, kjer nas je nasprotnik popolnoma nadigral. Seveda se spomnim zmage nad Chelseajem leta 2008 (Rimljani so zmagali s 3:1, op. a.), takšnih večerov ne pozabiš kar tako. Toda takšni večeri so bili redki," je povedal 34-letnik in dodal: "Zdaj smo na lestvici naše skupine v dobrem položaju. In to povsem zasluženo. Toda nič ni še odločeno, še vedno nas do konca skupinskega dela tekmovanja čakata dve zelo težki tekmi."

Conte razočaran nad drugim polčasom

Chelseajev menedžer Antonio Conte s predstavo svojih varovancev še zdaleč ni bil zadovoljen. "Letošnjo sezono smo začeli s kar nekaj vzponi in padci. Če želiš tekmovati na najvišji ravni, moraš bit konstanten. Zaradi različnih razlogov konstantnosti zaenkrat še nismo dosegli. Letos smo se morali soočiti s številnimi težavami, ki zaenkrat ostajajo. Toda imamo moč, da prebrodimo te težke čase, čeprav se zavedamo, da še zdaleč ne bo lahko," je dejal italijanski strateg in priznal, da se morajo pri Chelseaju zazreti vase: "Analizirati moramo našo predstavo na igrišču in dojeti, da smo igrali zelo slabo. Trudim se, da bi se nam takšen večer zgodil samo enkrat na sezono, a za kaj takega se moramo potruditi prav vsi v klubu." 48-letnik iz Lecceja je bil še posebej razočaran nad predstavo modrih v drugem polčasu, v katerem so gostitelji iz večnega mesta pokazali večjo željo po igri in zmagi. "Za današnjo predstavo mora vsak prevzeti krivdo nase," je sklenil.

Courtois: Lani sem se dolgočasil, letos ...

Chelseajev vratar Thibaut Courtois je v svoji karieri sicer vajen mrežo ohranjati nedotaknjeno, a v letošnji sezoni žogo iz nje redno pobira. "Težko je reči, od kot izhajajo vse naše težave. V prejšnji sezoni sem se včasih med vratnicama kar malce dolgočasil, včasih sem moral ujeti kakšno žogo, kdaj tudi zbrati obrambo ali dve. Letos sem na vsaki tekmi pod hudim pritiskom nasprotne ekipe. Najti moramo formo iz prejšnje sezone in začeti mrežo ohranjati nedotaknjeno," je povedal 25-letni belgijski reprezentančni vratar, ki je član Chelseaja že od leta 2011. "Vsi naši načrti so se podrli že v prvi minuti, ko je zadel El Shaarawy. Smola, da že po prvi minuti zaostajaš z 1:0. Tudi pri drugem zadetku smo imeli smolo, El Shaarawy je bil preprosto hitrejši od Rüdigerja, to je znal tudi izkoristiti. Ne razumem, kdaj smo v ekipi izgubili bojevniški duh in pobesili glave. Takšnega večera ne smemo več ponoviti," je še povedal.

Chelsea se bo moral po bolečem porazu v Ligi prvakov hitro pobrati, saj ekipo s Stamford Bridgea že v nedeljo čaka derbi 11. kroga Premier lige proti Manchester Unitedu Joseja Mourinha. Rdeči vragi v letošnji sezoni igrajo odlično - tudi v Ligi prvakov še niso oddali niti točke - in bodo za aktualne angleške prvake zagotovo velik zalogaj.

Mitja Lisjak