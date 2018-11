Poudarki Zajc: Potrebujemo čas in potrpljenje Josip Iličić je drugič nosil kapetanski trak Slovenije, a zlasti z javnimi nastopi ob zadnjih dveh reprezentančnih zborih je pokazal, da je vodja slačilnice. Ob tem je "Jojo" tudi ključni mož na zelenici, kar je potrdila tudi razlika v igri v petek in v ponedeljek, ko pa je sam zapravil dve zreli priložnosti za gol. Foto: Reuters Slovenija je v Ligo narodov vstopila kot nosilec skupine 3 Lige C, pri čemer so bili Norveška, Bolgarija in Ciper po Uefini lestvici med najugodnejšimi nasprotniki. Končalo se je z borimi 3 točkami in izpadom v Ligo D ter končnim 38. mestom med 55 udeleženci novega Uefinega reprezentančnega tekmovanja. Foto: Reuters Hoteli smo iztržiti zmago. Na koncu smo pokazali boljšo tekmo kot na prejšnjih tekmah. Pobrali smo se po prejetem golu, kar je zelo pomembno za prihodnje. Iz tekme v tekmo smo igrali bolje, seveda so stvari, ki jih moramo popraviti, a mislim, da smo pokazali, da smo na pravi poti. Osrednji branilec Miha Blažič 24-letni Miha Zajc ob izkušenemu 30-letnemu Iličiću in vrstniku Benjaminu Verbiču sestavlja napadalno usmerjeni trio nogometašev, na katerih bo predvidoma temeljila ofenzivna igra Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2020. Foto: Reuters Čast mi je igrati za reprezentanco, z veseljem sem se odzval. Vedel sem, da je položaj težak, v katerega pa smo se spravili sami. Glede na izhodišče smo lahko zadovoljni z obema tekmama, a seveda bi lahko iztržili več. Povratnik v reprezentanco levi bočni branilec Andraž Struna. VIDEO Iličić in Benedejčič po r... VIDEO Analiza drugega polčasa t... VIDEO Slovenci končali Ligo nar... Sorodne novice Zajc v mrzli bolgarski prestolnici popravil slovenski vtis Dodaj v

"Dobro se zavedamo, da smo izpadli. Bomo videli, kaj bo do marca"

Odmevi iz izpadlega slovenskega tabora po Ligi narodov

20. november 2018 ob 07:08

Sofija - MMC RTV SLO, Val 202

"Ne prihajam v reprezentanco zaradi selektorja, temveč zaradi sebe. Vem, kaj je moja želja," je po zaključnem remiju v Bolgariji poudaril kapetan Josip Iličić in ponovil: "Moj cilj je, da gremo s Slovenijo na evropsko prvenstvo 2020."

Najprej trije porazi, nato trije remiji in izpad v najnižji, četrti, razred novoustanovljene Lige narodov. Po 1:1 v Sofiji Slovenci zdaj čakajo najprej na novega selektorja - vroča in prva želja Nogometne zveze Slovenije ostaja Matjaž Kek - že, čez slaba dva tedna pa bo Josip Iličić in tovarišija vedela, koga izmed treh višje postavljenih reprezentanc bodo morali prehiteti v kvalifikacijah med marcem in novembrom prihodnje let. Žreb kvalifikacij za Euro 2020 se bo na podlagi izidov Lige narodov izvedel 2. decembra v Dublinu, Slovenija pa bo v četrtem (od šestih) bobnu.

"Veliko manj smo nabijali dolge žoge"

"Dobro se zavedamo, da smo izpadli, kar zagotovo ni bil cilj. Kar se je zgodilo, se je. Zdaj moramo gledati naprej, zdaj sledi zimski premor. Nabrati moramo novih moči in formo ter se drugo leto vrniti boljši. Na trenutke znamo zadržati žoge, upali smo si igrati, kar smo delali veliko boljše kot v petek proti Norveški. Veliko manj smo nabijali dolge žoge, na koncu smo tudi izenačili iz lepe akcije. Treba si je več upati, tudi za ceno napak, kar je del nogometa. Napake je sicer potrebno popravljati, a samo tako napreduješ," je lekcijo za naprej po neuspešni Ligi narodov povzel kapetan proti Bolgariji Iličić, ki je o novi vlogi še dodal: "S kapetanskim trakom nimam problemov. Zame je bila ena odgovornost več, a pomembno je, kaj kažeš na terenu, kjer pa šteje samo izid. Žal za konec nismo zmagali, čeprav smo bili blizu."

Zmaga bi še kako prav prišla za popotnico

V spremenjeni formaciji je ravno Jojo igral lažno devetico - napadalca, ki pa bolj organizira napad. Slovenija je bila podjetnejša kot v petek proti Norveški (zdaj 8 poskusov, v Ljubljani zgolj 4), a še vedno premalo konkretna. Ravno Iličić je imel dve zlati priložnosti, a je iz zanj idealnih položajev bil obakrat nenatančen. "Podredil sem se ekipi, vedeli smo, da bomo na trenutke trpeli, saj so Bolgari potrebovali zmago. Na koncu nam je malce zmanjkalo, imeli smo veliko priložnost za zmago, kar bi prišlo zelo prav zaradi popotnice in motivacije za drugo leto. Bomo videli, kaj se bo zgodilo do marca," je slovenski reprezentant z največjo dodano vrednostjo obžaloval, da se ni mučno leto 2018 zaključilo vsaj s častno zmago v Ligi narodov. Zmago je na nogi v burnih zadnjih minutah imel Roman Bezjak, a je iz oči v oči izgubil dvoboj z bolgarskim vratarjem, ki je tako vpisal edino obrambo na tekmi.

Poškodbe in odsotnosti niso alibi

Slovenska izbrana vrsta je bila zaradi znanih odpovedi (Jan Oblak) in nenadnih reprezentančnih upokojitev (Kevin Kampl) ter predvsem zaradi poškodb (Bojan Jokić, Jasmin Kurtić, Tim Matavž, Rene Krhin od veteranov in Nemanja Mitrović, Aljaž Struna, Domen Črnigoj, Andraž Šporar iz novega vala) na igrišču daleč od idealne papirnate udarne enajsterice. A vse to je vodja reprezentance na zelenici in izven gladko zavrnil: "Poškodbe in odsotnosti so samo alibi. Smo, kdor smo, sestavni del nogometa so poškodbe. Upam, da bomo marca v bolj popolni postavi, a stvari moramo popraviti na igrišču."

Jojo bo dal vse od sebe za Euro 2020

Za kvalifikacijsko leto 2019 je 30-letni Kranjčan ponovil svojo motivacijo in misli o novem selektorju: "Ne razmišljam o tem, kdo bo oz. bi moral biti selektor. Ne prihajam v reprezentanco zaradi selektorja, temveč zaradi sebe. Vem, kaj je moja želja, če se ne bo uresničila, bom bržkone počasi kar zaključil reprezentančno kariero in dal prostor drugim, mlajšim igralcem. Moj cilj je, da gremo s Slovenijo na evropsko prvenstvo 2020. Dal bom vse od sebe, tudi ostali fantje. Zavedati se moramo, da gre za novo generacijo, a samo s tekmami bomo napredovali."

Tudi za Južno Afriko je bil potreben proces

Iličić se je dotaknil tudi vprašanja ali je za boljše igre Slovenije pomembno, da igrajo igralci s trenutno najboljšo klubsko formo ali je treba poiskati standardno postavo, ki igra isti sistem. "Če bi bilo preprosto, bi vsak v reprezentanci kazal igre iz kluba. Potrebno je nekaj časa za uigravanje, izpeljavo določenih akcij, da se ustvari določena kemija. Tudi generacija pred nami, ki je igrala v Južni Afriki 2010, se je sestavljala 5-6 let. To je proces vsake reprezentance, tudi pri klubih je podobno."

Po treh porazih sledili trije remiji v #LigaNarodov = posledično izpad v najnižjo ligo D.#srcebije Druga najnižja točka reprezentance po kvalifikacijah za SP 1998? — Toni Gruden (@duledoz) November 19, 2018

Številka deset dokončno v rokah Zajca

Skorajda edina svetla točka reprezentančnega leta 2018 je Miha Zajc, ki je v Sofiji poskrbel za izenačenje, kar je bil njegov tretji gol, preostali štirje strelci Benjamin Verbič, Nejc Skubic, Robert Berić in Roman Bezjak so letos zmogli največ enega.

"Eno težko obdobje. Menjava generacij, prišlo je do menjav selektorjev, a to je treba prebroditi in gledati naprej," je izpad iz Lige C opisal 24-letni Šempetrc, ki je v reprezentanci po Kamplovem slovesu dokončno prevzel št. 10, ki jo je dolga leta nosil Zajčev someščan Valter Birsa.

Vsako tekmo menjajo postavo, formacijo

"Mislim, da smo bolje stali v obrambi. V 2. polčasu smo prihajali do priložnosti, nekaj tudi v prvem delu. Na tem moramo delati, da bolje izgledamo v napadu. Kot sem že po Norveški rekel, potrebujemo nekaj časa in potrpljenja," je zadnji novembrski tekmi primerjal Zajc in se dotaknil gradnje nove reprezentance, v kateri bo sam igral ključno vlogo v napadalnem delu. "Vsako tekmo menjavo postavo, igramo drugo formacijo z drugimi igralci. Težko se je potem uigrati in ujeti z nekaterimi soigralci, kar se pozna zlasti v napadu. V obrambi še nekako pridemo skupaj, za napad pa je potrebno nekaj več konstantnosti."

Ključno prenesti klubsko formo v reprezentanco

Ustvarjalec igre pri Empoliju, ki se v Serii A sicer bori zgolj za obstanek, je sicer tudi eden izmed reprezentantov z najboljšo klubsko formo v sezoni 2018/19 (2 gola in 2 podaji na 11 tekmah), pri čemer ga je v Italiji dolgo pestila neučinkovitost, medtem ko je za Slovenijo zadeval iz prvih poskusov na tekmi. "Predvsem je potrebno prenesti formo iz klubov v reprezentanco, kjer je treba delati z jasno idejo in bo vse skupaj nekoliko lažje. Smo dovolj pogumni, kakovostni," je Zajc prepričan, da je Slovenija vseeno sposobna več kot pa uvrstitev na 38. mesto med 55 udeleženci Lige narodov.

Nov selektor, nova prilagoditev

Na 11. tekmi za Slovenijo je Zajc dosegel tretji gol, s čimer je že tretji strelec trenutne izbrane vrste, kar veliko pove o napadalni podhranjenosti moštva, ki ga čaka drugo leto velik izziv - prehiteti vsaj dve višjepostavljeni reprezentanci. O samem izenačujočem golu in prihajajočih reprezentančnih dogodkih je Zajc še povedal: "Gol za samozavest, a želel sem si zmago, da bi vsaj pozitivno končali Ligo narodov, a se žal ni izšlo. Pred nami je nova menjava selektorja, igralci se moramo spet prilagoditi, če hočemo bolje igrati."

Toni Gruden