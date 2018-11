Dodaj v Sorodne novice Real na Olimpicu do prvega mesta; akcija Ronalda in Mandžukića za zmago Juventusa

Fellaini v dodatku poskrbel za Mourinhovo olajšanje

V osmini finale še Manchester City, Real Madrid, Roma, Bayern, Ajax in Juventus

28. november 2018 ob 10:09

MMC RTV SLO

Le še ena neznanka za osmino finala ostaja v skupinah od E do H Lige prvakov, potem ko je Marouane Fellaini v sodnikovem podaljšku rešil Manchester United proti Young Boysom.

Najbolj je odleglo Joseju Mourinhu, ki je ob črti avta črti zagrabil zaboj s plastenkami, ga dvignil in jezno zalučal ob tla. "Najpomembneje je, da smo napredovali. Za moje "ljubitelje" in tiste, ki imajo radi statistiko: 14 sezon sem v Ligi prvakov in 14-krat sem napredoval iz skupinskega dela. Ko nisem bil v Ligi prvakov, sem osvojil Evropsko ligo," je kritikom zabrusil čedalje živčnejši trener Manchester Uniteda.

Foto: Reuters Takole je Jose Mourinho proslavil zadetek Marouaneja Fellainija.

Mourinho is the ultimate GIF Creator! pic.twitter.com/SbB3vrBtsv — Nilton Jorge (@NiltonJorge) 27. november 2018

Mourinho: Vse mi je bilo jasno po dveh minutah

"Veliko je bilo dobrih stvari, pa tudi takih, ki so me razočarale. Zatajili smo predvsem v ključnih trenutkih. David de Gea je imel le eno obrambo, a ta je bila fantastična. Najboljši vratar na svetu je dal možnost ekipi, da zmaga. Že po dveh minutah sem vedel, kakšen film se bo odvrtel. Na koncu nas je rešil vezist," je povedal Mourinho.

Rdeči vragi so spet napadali jalovo in tudi vstop v igro s klopi Paula Pogbaja in Romeluja Lukakuja stvari ni bistveno popravila. Vse je kazalo, da bo Manchester tretjič zapored na Old Traffordu igral 0:0, kar se v zgodovini še ni zgodilo, a jih je rešil Fellaini.

Gol je še posebej razjezil trenerja Valencie Marcelina, saj so Španci ostali brez možnosti za napredovanje in bo tekma zadnjega kroga med Valencio in Manchestrom zgolj boj za prestiž. "Rekli so mi, da je Fellaini pri sprejemu žoge igral z roko. Povsod imajo že VAR, le v najprestižnejšem tekmovanju na svetu ne. Ampak to je nogomet. Ena ekipa je prišla do šestih točk v sodnikovih podaljških," je povedal Marcelino.

Guardiola: Eden najtežjih nasprotnikov v karieri

Drugi klub iz Manchestra je komajda izvlekel remi v Lyonu, ki je varovance Pepa Guardioole premagal že na prvi tekmi. Lyon je dvakrat vodil, za končnih 2:2 pa je v 83. minuti poskrbel Sergio Agüero. "Lyon je eden najtežjih nasprotnikov, ki sem jih imel kot trener," je Francoze pohvalil Pep Guaridola in dodal: "Vesel sem uvrstitve v osmino finala. Imeli smo srečo, toda pokazali smo, da lahko odgovorimo v težki situaciji." Prav iz te skupine ostaja še edina neznanka za uvrstitev v osmino finala. O tem bo odločal obračun zadnjega kroga med Šahtarjem in Lyonom. Ukrajinci za napreodvanje potrebujejo zmago.

Bayern prvič v sezoni dosegel pet golov

Niko Kovač je za zdaj pogasil požar v Münchnu z visoko zmago nad Benfico (5:1). O prvem mestu v skupini bo odločal zadnji dvoboj z Ajaxom v Amsterdamu, v katerem Bavarcem zadostuje tudi remi. Bayern je prvič v sezoni zabil pet golov. "Morda bo zvenelo malce čudno, toda ko igramo v Ligi prvakov ali pa dvoboje v Bundesligi proti močnejšim ekipam, se vidi, česa smo sposobni. Včasih ne igramo s polno močjo. To moramo popraviti in igrati vseh 90 minut, tako kot smo danes. Upam, da je to prvi korak v pravo smer," je povedal Kovač.

Poleg obeh Manchestrov in Bayerna so se v osmino finala uvrstili še Real Madrid, Roma, Ajax in Juventus.

R. K.