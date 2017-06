Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gorico čaka zahteven preizkus v Armeniji. Foto: www.alesfevzer.com Domžale bodo igrale še proti v tej sezoni neporaženim Estoncem. Foto: BoBo Sorodne novice Bišćan: Vemo, kaj nas čaka na Finskem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goričani evropsko pot začenjajo na planoti, Domžalčani v Celju

Tekma v Armeniji v četrtek že ob 14. uri

28. junij 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako pri Gorici kot Domžalah želijo že na uvodnih tekmah prvega predkroga Evropske nogometne lige priti do rezultata, ki bi jim prihodnji teden omogočil lažje napredovanje.

Težje delo vsaj na papirju čaka Gorico, ki gostuje v Armenji pri Širaku. Tekma v Gyumriju, ki leži na planoti 1.500 metrov visoko, se bo v četrtek začela že ob 14. uri. Čepav temperature v tem letnem času lahko krepko presežejo 35 stopinj Celzija, se v času tekme obeta prijetnejše vreme pod 30 stopinjami.

"Širak smo že malce bolje spoznali, ne sicer dokončno. So mlada in zelo hitra ekipa, nasprotnik ni lahek. Ne smemo se vdati, moramo verjeti, da lahko naredimo dober rezultat. Karakteristike ekipe so podobne naši. So kompaktni, znajo se branit, znajo napadati. Potrebna bo maksimalna zbranost in racionalnost. Naš cilj je, da že v Armeniji naredimo ugoden rezultat, ki bi nam na domačem igrišču olajšal preboj naprej. Ne bo lahko, vendar moramo verjeti vase. Mislim, da smo sposobni preboja v naslednji krog," je za klubsko spletno stran povedal trener Miran Srebrnič. Širak je armensko prvenstvo končal na tretjem mestu.

Domžalčani bodo estonsko Floro pričakali v Celju, saj njihov stadion še prenavljajo. Tekma se bo začela ob 20.30. Flora je sredi tekmovalne sezone, kar je vsekakor prednost v primerjavi s slovenskimi pokalnimi prvaki. Estonci v državnem prvenstvu v 17 krogih še ne poznajo poraza, dobili so kar 15 tekem in so zanesljivo na vrhu.

"Navdušen sem nad njihovim nizom zmag v letošnjem prvenstvu. So nekje na sredini prvenstva in so že dodobra uigrani. Imajo visoko ter kompaktno zadnjo linijo in tudi v napadu so kreativni. To so njihove največje nevarnost. Našli pa smo tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo zadržali zase. Najpomembneje je, da se oziramo le nase. Želimo odigrati po najboljših močeh in se v dveh tekmah prebiti v drugi krog kvalifikacij," je za klubsko spletno stran povedal trener Simon Rožman.

POvratni tekmi bosta prihodnji četrtek. Ob uvrstitvi v 2. predkrog bo Gorica igrala s Panioniosom (Grčija), Domžale pa z zmagovalcem dvoboja Ventspils (Latvija) - Valur (Islandija).

EVROPSKA LIGA, 1. predkrog



Prve tekme, četrtek ob 14.00:

ŠIRAK (ARM) - GORICA



Ob 18.00:

VAASA (FIN) - OLIMPIJA



Ob 20.30 (v Celju):

DOMŽALE - FLORA TALIN (EST)

R. K.