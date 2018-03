Iličić: Moramo najti lažje rešitve, da pridemo pred vrata tekmecev

Zaradi bolečin v kolenu ni želel tvegati

28. marec 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po slovesu Boštjana Cesarja bo Josip Iličić eden izmed tistih, na katerih bo slonelo največje breme, da po neposrečenem začetku novega obdobja poskušajo povleči slovensko reprezentanco iz krize. "Če se bomo začeli skrivati, lahko kar pozabimo na veliko tekmovanje," pravi.

30-letni Kranjčan ima letos zelo dobro sezono pri Atalanti, v italijanskem prvenstvu je zbral deset zadetkov in sedem podaj, v Evropski ligi pa štiri gole in dve podaji. V petek v Celovcu je bil edina svetla točka v slovenski izbrani vrsti, tudi sinoči proti Belorusiji (0:2) je z njim na igrišču Slovenija do prvega zadetka gostov v 36. minuti odigrala kolikor toliko solidno in si pripravila nekaj polpriložnosti, predvsem strelov od daleč.

V drugem polčasu Iličić zaradi poškodbe ni igral in ni več mogel prispevati s svojim deležem k boljši kombinatoriki v napadu. Tudi selektor Tomaž Kavčič ga je pogrešal. "Dobil sem udarec v levo koleno, malo čutim bolečine in nisem želel tvegati. Jutri imam pregled, upam, da ni nič hujšega. Želel sem ostati do konca polčasa na zelenici, da poskušam ugotoviti, kaj je narobe. Ko sem tekel malo hitreje, me ni toliko bolelo. Počakajmo," je povedal po tekmi.

Vsak bo moral prevzeti svojo odgovornost

Slovensko izbrano vrsto po dveh porazih čaka veliko dela, da bi v boljšem stanju pričakala jesenski začetek Lige narodov. "Trudimo se po najboljših močeh. Nekaj novega je, spremembe so in ni lahko začeti takšnega novega obdobja. Vsak selektor ima neko svojo vizijo, tu so novi igralci in nov sistem, treba se je na novo prilagoditi. Sem pozitiven, v določenih trenutkih smo pokazali, da lahko. To za zdaj ni dovolj, potrebovali bomo čas. Vsi moramo prevzeti svojo odgovornost, samo tako bomo nekaj naredili. Če se bomo začeli skrivati, lahko kar pozabimo na veliko tekmovanje."

Kaj je tisto, kar se mu zdi največja težava? "Mislim, da smo odigrali bolje kot v Avstriji, a šteje le izid. Napredujemo lahko na vseh ravneh, predvsem pa moramo najti lažje rešitve, da pridemo pred vrata tekmecev in dosežemo zadetek. To nam manjka. Seveda moramo biti tudi učinkoviti. Tekma je najboljši trening, iz teh dveh porazov se moramo kaj naučiti. Moramo dvigniti glave in gledati pozitivno naprej. Upam, da bomo, ko bo treba zmagovati, zmagovali."



Solze za Cesarjevo slovo

Konec Cesarjeve reprezentančne kariere je sprejel zelo čustveno: "Take stvari se me dotaknejo, tudi jokal sem. A to je nogomet, enkrat moraš sprejeti tako odločitev. Žal mi je za njega in vse skupaj, ampak tako je. Bo pa težko brez njega, bil je vedno eden izmed naših vodij, poganjal nas je in dajal spodbudne besede."



Zdaj bo pozornost znova preusmeril h klubu in zadnjim desetim tekmam v Serie A. V soboto bo v Bergamu gostoval Udinese. "Fizično se dobro počutim, želim nadaljevati v tem slogu, v katerem igram v tej sezoni. Ne želim se ustaviti. To je moje leto, tega sem si vedno želel. Imam visoke cilje, najpomembnejše pa je zdravje. Z Atalanto (trenutno je na sedmem mestu, op. a.) se želim spet uvrstiti v Evropo."

M. R.