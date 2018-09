Jokić: Novaković ima ustrezen značaj, da nam lahko pomaga

Na prvem treningu v Lescah 11 igralcev

3. september 2018 ob 13:49,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 21:38

Bled - MMC RTV SLO

Nogometni reprezentanti so se pred uvodnima tekmama Lige narodov proti Bolgariji in Cipru zbrali na Bledu. Prišel je tudi Milivoje Novaković. Ne, ne vrača se na zelenice, ampak je postal tehnični vodja reprezentance.

"Pogovori s selektorjem so trajali dlje časa. Našla sva skupni jezik. Selektor je želel, da sem zraven. S svojimi izkušnjami bom pomagal po najboljših močeh. Upam, da bomo dobro sodelovali. Bom nekakšna vez med selektorjem in igralci. Tej reprezentanci sem veliko dal, fante pa poznam. Pripravljen sem pomagati na vseh področjih," je povedal Novaković.

Slovenski tabor je v zadnjih dneh zaznamovala predvsem precej skrivnostna odsotnost Jana Oblaka, o kateri je veliko špekulacij. Na Nogometni zvezi Slovenije so pred pogovori z igralci od novinarjev želeli, naj zaradi miru pred pomembnima tekmama nogometašem ne zastavljamo vprašanj o Oblaku, a temu vseeno niso mogli ubežati.



Vprašanje o vratarju Atletica je dobil tudi Novaković. "V tem trenutku se ni treba pogovarjati o Janu Oblaku. Nisem bil zraven pri tem, tako da ne vem, kaj se dogaja. Kot je povedal sam, počakajmo, kaj se bo zgodilo po tej reprezentančni akciji," je dejal drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance.

Jokić: Reprezentanca potrebuje Oblaka

Kapetan Bojan Jokić je dogajanje komentiral takole: "Jan je izjemen fant in profesionalec. On najbolje ve, ali ima zaradi poškodbe bolečine ali ne. Verjamem, da jih ima. Želimo si, da se čim prej pozdravi in vrne v reprezentanco, ker ga potrebujemo."

Že več mesecev se pojavljajo govorice, da Oblak pod Kavčičevim vodstvom še ni branil, ker naj bi bil nezadovoljen s tem, ker ni bil izbran za kapetana. "Mislim, da to ni razlog, zakaj ga ni tu. Kapetan je pač samo eden, hierarhija v reprezentanci mora biti jasna. Vedno je bilo tako in tako bo tudi v bodoče," pravi Jokić.

"Glede Jana vam je že vse povedal selektor. Mi vemo, da je pomemben član reprezentance. Ampak vsa Slovenija se mora zdaj osredotočiti na ti dve za nas pomembni tekmi, na teh 26 igralcev, ki so tukaj, in ne na Jana Oblaka ali katerega koli drugega igralca. Imam veliko spoštovanje do Jana, ker je naš soigralec, ampak tudi drugi si zaslužimo spoštovanje," je o tej temi povedal Jasmin Kurtić.

Zahović o Novakoviću: Vesel sem, da ga vidim tu

Glede Novakovića je Jokić prepričan, da je odločitev selektorja, da ga povabi k sodelovanju, zelo dobra: "Mislim, da je to dobrobit za reprezentanco. Milivoje ima ustrezen značaj, da lahko pomaga tej generaciji. Ko je še igral, je bil vedno vodja, tak je tudi zunaj igrišča. Zelo dobro ga poznam in mislim, da bo pomagal. Lahko pomaga našim napadalcem in jih usmerja, kako razmišljati in kako dosegati zadetke."



Podobno meni Luka Zahović: "Imel sem to srečo, da sem nekaj časa igral z Milivojem v Mariboru. Ne samo meni, vsem mlajšim igralcem je bil nekakšen mentor, recimo pri postavljanju na igrišču. Vesel sem, da ga vidim tu. Če ga bom imel kaj za vprašati, ga bom gotovo vprašal."



Štulac imel operacijo zoba

Prvi trening, ki je trajal dobro uro, so reprezentanti ob 17.30 opravili v Lescah. Treniralo je 11 igralcev - Vid Belec, Matic Kotnik, Jure Balkovec, Bojan Jokić, Luka Krajnc, Nejc Skubic, Andraž Struna, Domen Črnigoj, Rudi Požeg Vancaš, Robert Berić in Andraž Šporar. Tisti, ki so imeli tekme v nedeljo, so počivali.

V torek se bo kot zadnji izbrani vrsti pridružil še Leo Štulac, ki je imel po sobotni tekmi Parme proti Juventusu (1:2), na kateri se je izkazal z zelo dobro igro, operacijo zoba.

LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



Četrtek, 6. septembra, ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

NORVEŠKA - CIPER

Nedelja, 9. septembra, ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA

Sobota, 13. oktobra, ob 18.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

Ob 20.45:

BOLGARIJA - CIPER

Torek, 16. oktobra, ob 20.45:

NORVEŠKA - BOLGARIJA

SLOVENIJA - CIPER

Petek, 16. novembra, ob 20.45:

CIPER - BOLGARIJA

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ponedeljek, 19. novembra, ob 20.45:

CIPER - NORVEŠKA

BOLGARIJA - SLOVENIJA

M. R.