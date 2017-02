Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andries Jonker ima izkušnje v Bundesligi. Čaka ga zahtevna naloga, saj Wolfsburg ni vajen boja za obstanek. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jonker iz akademije Arsenala na mesto glavnega trenerja Wolfsburga

Volkovi šele na 14. mestu

27. februar 2017 ob 19:17

Wolfsburg - MMC RTV SLO

V Wolfsburgu so se odločili za presenetljivo rešitev na mestu glavnega trenerja. Andries Jonker bo skušal obdržati klub v Bundesligi, pogodbo je podpisal do junija 2018.

54-letni Nizozemec je zadnje tri sezone vodil akademijo Arsenala. Postal je še tretji trener Wolfsburga to sezono, že jeseni je bil odpuščen Dieter Hecking, po petkovem porazu z Werderjem (1:2) pa je službo izgubil še Valerien Ismael.

"Ko sem dobil klic, sem bil zelo presneečen, saj res nisem pričakoval, da bom glavni kandidat za trenerja Wolfsburga. Najprej si moram ustvariti sliko ekipe, saj ne poznam potrobnosti. Pogovarjal sem se že z Diegom Benagliom in Marcelom Schäferjem. Igralski kader je odličen in bi se moral boriti za evropska tekmovanja," je pojasnil nizozemski strokovnjak.

Jonker je bil med letoma 2009 in 2011 pomočnik Louisa van Gaala pri Bayernu. Aprila 2011 je bil van Gaal po seriji slabih izidov odpuščen, sezono pa je do konca v vlogi glavnega trenerja pripeljal Jonker. Izkazal se je s štirimi zmagami in enim remijem, kar je bilo dovolj za tretje mesto in preboj v Ligo prvakov.

Wolfsburg je šele na 14. mestu z 22 točkami in ima le dve točki naskoka pred Hamburgom, ki bi trenutno moral v dodatne kvalifikacije.

A. G.