Katanec ostaja miren in pravi, da še ni vse izgubljeno

2. september 2017 ob 07:57

Trnava - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Moje razočaranje, ne boste verjeli, na koncu ni takšno, kot mislite. Vem, kaj smo zmožni v danem trenutku," se selektor Srečko Katanec ni pretirano obremenjeval s porazom (1:0) proti Slovaški.

Po petkovih kvalifikacijskih tekmah za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2018 pogled na lestvico skupine F za Slovenijo ni ugoden, saj je na četrtem mestu. Za Slovaki, ki so drugi (to mesto prinaša novembrske dodatne kvalifikacije), zaostaja za štiri točke. Bolj kot poraz skrbi izjemno bleda igra, saj so bili tekmeci za dva razreda boljši, Slovenci niso ogrožali slovaških vrat, upali so le, da se bodo srečno izvlekli z remijem 0:0. Razočaranje slovenskih navijačev je ogromno, prej razjezile kot pomirile jih bodo selektorjeve besede, da še ni vse izgubljeno ... S Srečkom Katancem se je takoj po tekmi pogovarjal Anže Bašelj (TV Slovenija).

Kako bi ocenili tekmo?

Fizično žal, 90 minut, težko zdržimo, to je pač naša realnost, odgovornost je pa vedno moja, to me ne skrbi, stojim za tem, kar delam. Igrali smo proti boljšemu tekmecu, proti igralcem, ki so bili - vsaj danes - na višjem nivoju kot naši. Potem pridejo pa še določene stvari ... Že v prvi minuti poškodba, pa dva ali trije, ki ne morejo zdržati do konca tekme. To je na takšnem nivoju preveč.

Govorite, da boste v reprezentanco klicali tiste, ki igrajo, a danes so bili na igrišču nekateri, ki niso mogli igrati vseh 90 minut, čeprav so v ozadju nekateri, ki bi lahko dobili priložnost ...

Kateri so v ozadju? Dajmo z imeni! Kateri?

Danes, na primer, je prišel v igro Rotman, ki bolj malo igra ...

Rotman igra standardno v klubu, tako da ...

Verbiča ste pustili na klopi, namesto njega je tekmo začel Vetrih ...

Verbič igra v klubu, v katerem ne igrajo ravno najboljše. Sem ga spremljal. Dobil je tudi udarec na treningu in tudi zato ni bil v prvi postavi. Vetrih je pa odigral povsem korektno tekmo. Ni on problem.

Torej se vam zdi, da so bili ti, ki so bili danes na igrišču, najbolj primerni?

Ja, igralci so bili, drugih pa žal nimamo.

Svetovno prvenstvo v Rusiji se reprezentanci počasi odmika. Ste razočarani?

Nisem razočaran. Poglejte, jaz delam poklic, analiziram, kaj se dogaja s fanti. Vem, da so moje želje in želje fantov na vsaki tekmi poskušati zmagati, a če se pred tem v klubu ne postori dovolj, se z dvema skupnima treningoma ne da postoriti nič. Fantje morajo priti iz klubovc priti z določeno mentaliteto, da se to lahko prenese v reprezentanco. Če ne bo tako bo imel tudi moj naslednik težave. Ni kaj, imamo še tri tekme do konca, počakajmo. Treba pa bo premagati Litvo. Slovaki morajo v goste k Angležem in Škotom. Ne bi rekel, da je vse izgubljeno.

Ste tako nastopili tudi po tekmi v garderobi? Dolgo ste se tam zadržali ...

Fantom že pet let govorim ene in iste stvari. Tudi danes sem to ponovil. Moje razočaranje, ne boste verjeli, na koncu ni takšno, kot mislite. Vem, kaj smo zmožni v danem trenutku, kaj so bili zmožni postoriti v teh petih letih, odkar sem tukaj, pa določeni niso, ampak - žal, baza je takšna in se moramo vedno zanašati na ene in iste.

Kaj je danes drugače kot pred letom dni, ko ste premagali Slovaško in z Anglijo igrali neodločeno?

'Ma lejte' ... Nogomet se menja v enem tednu. Dobro ste rekli, pred enim letom ... To je takšna doba ...

Torej, treba je gledati naprej ...

Seveda, gremo naprej, sem zelo miren, verjemite mi. Vem, da vi niste mirni, ampak – moj poklic je takšen, da moramo ...

Se vam zdi, da napredujete v igri, ko pravite, da greste naprej?

Daleč od tega. Tekme moramo odigrati, pozitivno razmišljati pred vsako tekmo.. Da se reprezentanca lahko menja iz dneva v dan, da se kliče enajst novih, niti jih nimamo. Žal smo izgubili, žal mi je navijačev, ki so prišli iz Slovenije, poskušali se bomo oddolžiti.

T. O.