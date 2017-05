Katanec: V Glasgowu smo prepozno prišli v slačilnico

Za Malto vpoklicanih 27 igralcev, štirje novinci iz PLTS

25. maj 2017 ob 10:12,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je na novinarski konferenci v Ljubljani razkril seznam igralcev za kvalifikacijsko tekmo proti Malti, ki bo 10. junija v Stožicah.

Že od zadnjega srečanja 26. marca na Škotskem je jasno, da tokrat zaradi kartonov ne bodo mogli pomagati Boštjan Cesar, Valter Birsa in Miral Samardžić.

"Upam, da bo Kampl pripravljen za naslednjo sezono"

Akcijo bo izpustil tudi Kevin Kampl, ki ima že od novembra težave z desnim stopalom in bo slej ko prej moral na operacijo. Maja je v Bundesligi odigral le 13 minut proti Ingolstadtu in 33 minut proti Kölnu, na zadnji tekmi proti Herthi pa ga ni bilo v ekipi.

"Odločitev je od kluba oziroma njegova. Težave je imel praktično vso sezono. Ali bo odšel na operacijo ali ne, je njegova odločitev. Upam, da bo svoje zdravje uredil tako, da bo pripravljen za naslednjo sezono in da bo tudi slovenska reprezentanca imela od njega koristi," je povedal Katanec.

Ker se Carpi in Frosinone borita v kvalifikacijah za napredovanje v Serie A, bo selektor še videl, kdo izmed trojice Vid Belec, Aljaž Struna in Luka Krajnc bo lahko prišel na priprave.

Vračata se Skubic in Rotman

Od povratnikov je priložnost dobil Nejc Skubic, prejem vabila je že prej potrdil njegov klub Konyaspor. Katanec je znova vpoklical tudi Rajka Rotmana, ki je bil zadnjič v reprezentanci pred letom dni, ko je Slovenija odigrala prijateljski tekmi proti Švedski in Turčiji. Od januarja redno igra za Kayserispor, kamor ga je Istanbul BB posodil.

V primerjavi s Škotsko sta na seznamu še dva povratnika, Antonio Delamea Mlinar in Gregor Sikošek, ni pa Andraža Strune. Novinci so štirje branilci iz slovenske lige - Jure Balkovec, Miha Blažič, Nemanja Mitrović in Matej Palčič.



Deset dni priprav

"Na seznamu je veliko igralcev, ker je situacija zelo posebna. Carpi in Frosinone igrata še dodatne tekme, nekateri imajo še finale slovenskega pokala, zato se lahko še marsikaj zgodi. Vemo, kaj nas čaka, moramo zmagati. Poskušali bomo čim prej doseči gol, na treningih se bomo posvetili predvsem igrivosti in dinamiki. Pripravljenost fantov ocenjujem za boljšo kot pred tekmo proti Škotski. Ne smemo pa jemati Malte z levo roko, to je dokazala tudi na zadnji tekmi proti Slovaški," je pojasnil Katanec.

Reprezentanti se bodo na Brdu pri Kranju zbrali že prihodnji četrtek (1. junija), trenirali do sobote, imeli nedeljo prosto, nato pa delo nadaljevali ves teden do tekme. Vstopnice so že v prodaji, cena je 15 evrov. Slovenija je z Malto v kvalifikacijah za SP 2018 že igrala, novembra je tekmo v Ta'Qaliju v 47. minuti odločil Benjamin Verbič (0:1).

"Na Škotskem sem naredil dve veliki napaki"

Katanec se je ob koncu novinarske konference razgovoril tudi o dogajanju pred dvema mesecema v Glasgowu in priznal nekaj napak: "Selektor je naredil dve veliki napaki. Prva je bila jutranji trening pred tekmo, ker so nas Škoti odpeljali na igrišče, na katerega mislim, da ne moreš spustiti niti živali. To je moja krivda, moral bi igralce odpeljati nazaj v hotel. Poleg tega je bil tudi izhod na igrišče zgrešen, ekipa je pred tekmo prepozno prišla v slačilnico z ogrevanja in igralci niso imeli časa za pripravo. Četrti sodnik nas je "preganjal" in je bil cirkus. To je pokazala moja analiza. Kar se tiče analize same tekme, bom pa zadržal zase oziroma povedal fantom, kaj sem ugotovil."

Jeseni se bo Slovenija pomerila še s Slovaško (1. septembra) in Anglijo (5. oktobra) v gosteh ter Litvo (4. septembra) in Škotsko (8. oktobra) doma.

Posnetek novinarske konference ob objavi seznama si lahko ogledate spodaj!



REPREZENTANČNI SEZNAM ZA TEKMO PROTI MALTI

Vratarji (4):

Belec Vid, Carpi (ITA II)

Koprivec Jan, Anorthosis Famagusta (CIP)

Oblak Jan, Atletico Madrid (ŠPA)

Sorčan Grega, Gorica (SLO)

Branilci (12):

Balkovec Jure, Domžale (SLO)

Blažič Miha, Domžale (SLO)

Delamea Mlinar Antonio, New England Revolution (ZDA)

Jokić Bojan, Ufa (RUS)

Krajnc Luka, Frosinone (ITA II)

Mevlja Miha, Rostov (RUS)

Mitrović Nemanja, Olimpija (SLO)

Palčič Matej, Maribor (SLO)

Sikošek Gregor, Bröndby (DAN)

Skubic Nejc, Konyaspor (TUR)

Struna Aljaž, Carpi (ITA II)

Širok Matija, Domžale (SLO)

Vezisti (7):

Krhin Rene, Granada (ŠPA)

Kurtić Jasmin, Atalanta (ITA)

Majer Žan, Domžale (SLO)

Omladič Nik, Eintracht Braunschweig (NEM II)

Rotman Rajko, Kayserispor (TUR)

Verbič Benjamin, Köbenhavn (DAN)

Zajc Miha, Empoli (ITA)

Napadalci (4):

Berić Robert, St. Etienne (FRA)

Bezjak Roman, Rijeka (HRV)

Iličić Josip, Fiorentina (ITA)

Novaković Milivoje, Maribor (SLO)



Kvalifikacije za SP 2018, skupina F

Sobota, 10. junija, ob 18.00:

SLOVENIJA - MALTA

ŠKOTSKA - ANGLIJA

Ob 20.45:

LITVA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 5 4 1 0 8:0 13 SLOVAŠKA 5 3 0 2 10:3 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 4:3 8 ŠKOTSKA 5 2 1 2 7:8 7 LITVA 5 1 2 2 5:9 5 MALTA 5 0 0 5 2:13 0

