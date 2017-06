Kazenske ovadbe zoper odgovorne za tragedijo na Hillsboroughu

Po več kot 20 letih razkrili dokumente

28. junij 2017 ob 17:06

London - MMC RTV SLO/STA

Britansko tožilstvo je 28 let po tragediji na stadionu Hillsborough, ko je umrlo 96 navijačev Liverpoola, 700 pa jih je bilo poškodovanih, vložilo obtožnice proti šestim odgovornim za tragedijo, med njimi so tudi štirje policijski uslužbenci.

Danes upokojeni višji policijski nadzornik David Duckenfield iz policije v Južnem Yorkshiru, ki je bil odgovorni poveljnik za varnost na dan tekme, je bil obtožen zaradi uboja iz hude malomarnosti. Obtoženi so še trije policijski uslužbenci in pravni zastopnik policije v Južnem Yorkshiru, nekdanji načelnik policije v Zahodnem Yorkshiru Norman Bettison, Donald Denton, Alan Foster in Peter Metcalf, ki jim tožilstvo očita prikrivanje dokazov, namensko širjenje laži o odgovornosti domnevno vinjenih navijačev za tragedijo in potvarjanje resnice o neustreznem policijskem ravnanju med tekmo, kar je privedlo do tragedije in smrtnih žrtev.

Prav tako je bil obtožen Graham Mackrell, nekdanji sekretar nogometnega kluba Sheffield Wednesday, ki je lastnik stadiona, ker niso poskrbeli za varnost navijačev na objektu.

Dovolj trdnih dokazov za vložitev obtožnic

"Odločila sem se, da obstaja dovolj trdnih dokazov za vložitev obtožnic zoper šest posameznikov zaradi njihove kazenske odgovornosti," je vložitev obtožnic pojasnila Sue Hemming, vodja posebnega oddelka v kraljevskem tožilstvu za boj proti kriminaliteti in terorizmu. Britansko tožilstvo se je za postopek odločilo po tem, ko je lani posebna sodna porota odločila, da ni šlo za nesrečne primere, temveč je napačno ravnanje policije pripeljalo do tragičnih dogodkov in smrtnih žrtev.

15. aprila 1989 je Sheffield gostil polfinale angleškega nogometnega FA-pokala. Na stadionu Hillsborough, kjer še danes igra Sheffield Wednesday, sta se pomerila Liverpool in Nottingham Forest. Nogometna tekma pa se je spremenila v največjo grozljivko in tragedijo, ki je zaznamovala generacije ljubiteljev nogometa na Otoku. Resnica o dogodkih, ki so pripeljali do tragedije, je bila dolgo prikrita, najprej so za odgovorne okrivili navijače, a se sorodniki žrtev s takšno razlago, zakaj so umrli njihovi bližnji, niso sprijaznili in po letih opozarjanja le naleteli na razumevanje, da je bila tragedija posledica velikih varnostnih spodrsljajev ter napačnega ukrepanja policije. Angleške oblasti so 20 let prikrivale dokumentacijo, ki je šele leta 2012 razkrila napake v delu policistov in drugih, ki so skrbeli za varnost in reševanje.

Po tragediji odpravili stojišča

Tragedija je angleške oblasti prisilila k obsežni preiskavi, ki je vodila do t. i. Taylorjevega poročila (po Petru Taylorju). Ta je ugotovila več nepravilnosti. Od tega, da na stadionu ni bilo zadosti vrat, da je bilo vpoklicanih premalo varnostnikov in policistov, ki so nepravilno že pri vhodu razporejali navijače. Na podlagi poročila so sprejeli standard, da so na stadionih lahko le še sedišča, prav tako na stadione ne sodijo visoke ograje pred igriščem, ki so bile prvotno namenjene krotenju huliganov.

Med žrtvami tudi bratranec Stevena Gerrarda

Nepovratni scenarij dogodkov, ki so pripeljali do tragedije, se je začel odvijati, ko je policija na stadion spustila množico Liverpoolovih navijačev na že tako prepolne tribune, nova množica navijačev pa je navijače v prvi vrsti povsem stisnila. V gneči je umrlo 94 ljudi, sodnik je tekmo prekinil po šestih minutah, ob 15.06. Takrat je bilo jasno, da navijači ne skušajo vdreti na igrišče, ampak si z begom s tribun in preskakovanjem železne ograde rešujejo življenja. Po nesreči sta umrla še dva človeka zaradi hudih poškodb. Najmlajša žrtev je bil 10-letni deček, sicer bratranec nekdanjega kapetana Liverpoola Stevena Gerrarda. "Iščemo samo pravico, nič več, nič manj. Zavedamo se, da nas čaka še dolga pot, vendar družine nikoli ne bomo odnehale," je še pred odločitvijo tožilstva dejala predsednica skupine za podporo svojcem žrtev Hillsborougha Margaret Aspinall.

M. L.