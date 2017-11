Kek po novem porazu: Ne razmišljam o odhodu, moje srce bije za Rijeko

Četrti zaporedni poraz v 1. HNL

5. november 2017 ob 19:00

Kriza aktualnega hrvaškega nogometnega prvaka, Rijeke, se je še dodatno poglobila. Varovanci Matjaža Keka so doživeli četrti zaporedni poraz v 1. HNL.

Rijeka je slast zmage v domačem prvenstvu nazadnje okusila 1. oktobra, ko so visoko s 5:1 premagali Rudeš. Nato so jih porazili Istra 1961, Osijek, Dinamo Zagreb in zdaj še Lokomotiva.

Rijeka je klonila v Zagrebu, kjer so Zagrebčani zmagovalni gol dosegli v 16. minuti, Luka Capan je zadel pod prečko za 1:0. Napolnjeni z adrenalinom so igralci Lokomotive imeli še nekaj priložnosti, Rijeka je delovala bledo. Na začetku drugega polčasa so Rečani zahtevali enajstmetrovko, saj naj bi eden izmed igralcev Lokomotive v kazenskem prostoru igral z roko. Rijeka niti v drugem polčasu ni pokazala veliko, tako da so Zagrebčani zasluženo osvojili točke.

"Moramo razmisliti o tem, kako prekiniti črni niz, dvigniti glave, ampak da ni dobro, to vidimo vsi," je povedal Kek na tiskovni konferenci. Dodal je: "Prepotentno bi bilo razmišljati o naslovu prvaka v tem trenutku. Prosim vas le, da ne postavljate pod vprašaj mojega motiva. Ob Rijeki sem, kakšen človek bi bil, če bi zdaj odšel. Ostajam v klubu, ne razmišljam o odhodu. Veliko ljudi mi marsikaj pripisuje, ampak moje srce bije za Rijeko."

HRVAŠKO PRVENSTVO, 15. krog

LOKOMOTIVA - RIJEKA 1:0 (1:0)

Capan 16.

Vrstni red: Dinamo Zagreb 34, Osijek 27, Rijeka in Hajduk Split po 25 ...

D. S.