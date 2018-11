Predsednik River Plata Rodolfo D'Onofrio ob prihodu v Luque v Paragvaju, kjer zaseda Conmebol. Foto: Reuters Sorodne novice Boca dosegla novo prestavitev superclasica. Bo finale sploh dokončan? Dodaj v

Kocka v Copi Libertadores bo padla zunaj Argentine

Conmebol odprl disciplinski postopek proti River Platu

27. november 2018 ob 17:23

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Povratna finalna tekma južnoameriške nogometne Cope Libertadores med River Platom in Boco Juniorsom bo 8. ali 9. decembra zunaj Argentine, najverjetneje pa v paragvajski prestolnici Asuncion.

Odločitev o prestavitvi povratne tekme zunaj Argentine je prek družbenega omrežja Twitter sporočila južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol), ki zaseda v Paragvaju.

Spomnimo, prva tekma finala južnoameriške različice lige prvakov se je končala z 2:2. Povratna bi morala biti v soboto, a so jo zaradi napada navijačev na avtobus nogometašev Boce Juniors sprva prestavili na nedeljo, nato pa odpovedali.

Navijači Riverja napadli avtobus Boce

Navijači so v avtobus Boce metali kamenje in druge predmete. Televizijska slika je pokazala nogometaše Boce, kako zapuščajo povsem razbit avtobus, zaradi solzivca, s katerim je policija želela odgnati množico, pa so imeli solzne oči in se borili s kašljem.

Nekaj nogometašev je bruhalo, nekaj pa je bilo porezanih od razbitega stekla. Pabla Pereza, kapetana Boce, so najprej odpeljali v bolnišnico zaradi steklenih drobcev v očesu, pozneje so ga pripeljali nazaj na stadion, zdravniško oskrbo pa naj bi potrebovala vsaj še dva nogometaša Boce. Napad se je zgodil kljub številčni, a vendarle ne najučinkovitejši policijski zaščiti.

Conmebol je ob tem odprl disciplinski postopek proti River Platu, ki mora v roku 24 ur predstaviti dokaze in svojo plat zgodbe.

