Liga narodov: Anglija - Hrvaška 0:1

V skupini 4 mogoči še vsi scenariji

18. november 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 16:31

London - MMC RTV SLO

V Ligi narodov je danes osrednji obračun na razprodanem Wembleyju, kjer Anglija pred 90 tisoč gledalci gosti svetovne podprvake Hrvate.

Gre za ponovitev polfinala letošnjega svetovnega prvenstva. Za obe reprezentanci velja, da ju le zmaga vodi na "final four" Lige narodov. V skupini 4 je namreč trenutno na vrhu Španija, ki ima šest točk (in tekmo več), medtem ko imata Anglija in Hrvaška po štiri točke. S porazom bi Hrvaška izpadla v ligo B, prav tako ob izidu 0:0. Remi z zadetki bi v nižji rang tekmovanja poslal Angleže.

Slovenija je v petek z Norveško igrala 1:1 in krog pred koncem že izpadla v najnižji evropski kakovostni razred. V ponedeljek jo v Sofiji čaka še obračun z Bolgarijo. V ekipo se vrača Josip Iličić.



LIGA A, skupina 4, ob 15.00:

ANGLIJA - HRVAŠKA 0:1 (0:0)

Kramarić 57.

Anglija: Pickford, Walker, Gomez, Stones, Chilwell, Barkley (63./Alli), Dier, Delph (73./Lingard), Sterling, Kane, Rashford (73./Sancho).

Hrvaška: Kalinić, Vrsaljko (26./Milić), Lovren, Vida, Jedvaj, Modrić, Brozović, Kramarić, Vlašić, Perišić, Rebić (46./Brekalo).

Sodnik: Anastasios Sidiropoulos (Grčija)

Vrstni red: Španija 6, Anglija in Hrvaška po 4.

LIGA B, skupina 3, ob 18.00:

SEVERNA IRSKA - AVSTRIJA

Vrstni red: BiH 10, Avstrija 4, Severna Irska 0 točk.

LIGA C, skupina 2, ob 20.45:

MADŽARSKA - FINSKA

GRČIJA - ESTONIJA

Vrstni red: Finska 12, Grčija 9, Madžarska 7, Estonija 1.

LIGA D, skupina 2, ob 18.00:

SAN MARINO - BELORUSIJA

MOLDAVIJA - LUKSEMBURG

Vrstni red: Belorusija 11, Luksemburg 9, Moldavija 8, San Marino 0.

