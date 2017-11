Liga prvakov: Borussia (D) - Tottenham 0:0

Monaco gosti Leipzig

21. november 2017 ob 20:44

Dortmund - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige prvakov nogometaši dortmundske Borussie gostijo Tottenham. Tudi zmaga črno-rumenim ne pomaga veliko v boju za napredovanje v osmino finala.

Izbranci Petra Bosza so zbrali le dve točki in se z Apoelom borijo za tretje mesto v skupini H, ki vodi v šestnajstino finala Evropske lige. V začetni postavi je Pierre-Emerick Aubameyang, ki je bil suspendiran za petkovo tekmo v Stuttgartu. Gabonec je zamudil na trening, poleg tega pa je v klubskih prostorih snemal oglase za lastnega pokrovitelja brez dovoljenja vodstva kluba. Manjkata poškodovana Christian Pulišić in Sokratis.

Tottenham je z desetimi točkami že v osmini finala. Za potrditev prvega mesta potrebuje še tri točke. Trener Mauricio Pochettino je v Dortmund pripeljal vse adute. V napadu začenja sijajni Harry Kane.

Madridski Real gostuje v Nikoziji. Kraljevi klub bi si z zmago nad Apoelom že zagotovil osmino finala. Real bi napredoval tudi z remijem, če Borussia ne osvoji treh točk.

Bešiktaš si je s točko proti Portu (1:1) že zagotovil prvo mesto v skupini G. RB Leipzig gostuje v Monte Carlu in potrebuje tri točke. Kevin Kampl in soigralci imajo štiri točke in le dve zmagi jih zanesljivo peljeta v osmino finala.

5. krog, danes ob 20.45, skupina F:

NAPOLI - ŠAHTAR 0:0 (-:-)

Napoli: Reina, Maggio, Raul Albiol, Chiriches, Hysaj, Diawara, Zielinski, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Šahtar: Pjatov, Butko, Ordets, Rakicki, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

MANCHESTER CITY - FEYENOORD 0:0 (-:-)

Lestvica: MANCHESTER CITY * 4 4 0 0 12:3 12 ŠAHTAR 4 3 0 1 7:5 9 NAPOLI 4 1 0 3 7:9 3 FEYENOORD 4 0 0 4 3:12 0

Skupina G:

BEŠIKTAŠ - PORTO 1:1 (1:1)

Talisca 41.; Felipe 29.

Ob 20.45:

MONACO - RB LEIPZIG 0:0 (-:-)

Monaco: Subašić, Raggi, Glik, Jemerson, Jorge, Fabinho, Tielemans, Rony Lopes, Joao Moutinho, Balde, Falcao.

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Keita, Sabitzer, Forsberg, Poulsen, Werner.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

Lestvica: BEŠIKTAŠ 5 3 2 0 9:4 11 PORTO 5 2 1 2 10:8 7 RB LEIPZIG 4 1 1 2 5:8 4 MONACO 4 0 2 2 3:7 2

Skupina H, torek ob 20.45:

BORUSSIA (D) - TOTTENHAM 0:0 (-:-)

Borussia (D): Bürki, Toljan, Bartra, Zagadou, Schmelzer, Weigl, Götze, Kagava, Jarmolenko, Guerreiro, Aubameyang.

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Vertonghen, Aurier, Winks, Alli, Rose, Eriksen, Son, Kane.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



APOEL - REAL MADRID 0:0 (-:-)

Lestvica: TOTTENHAM * 4 3 1 0 10:3 10 REAL MADRID 4 2 1 1 8:5 7 BORUSSIA (D) 4 0 2 2 4:8 2 APOEL 4 0 2 2 2:8 2 * - v osmini finala

A. G.