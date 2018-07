Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Olimpija in Qarabag sta odigrala dve zelo slabi tekmi, kjer je odločil en odbitek po slabo izvedenem kotu. Olimpija je kronično neučinkovita, a tekmo v Bakuju je začela brez pravega napadalca v začetni postavi. Foto: NK Olimpija/SPS Vsakoletni igralski vrtiljak, kjer vodstvo na čelu z Milanom Mandarićem zamenja vsaj polovico, če ne tričetrt kadra, ni pristop, ki bi prinašal uspeh na evropskih tekmovanjih. Foto: NK Olimpija/SPS Olimpijo v soboto čaka začetek Prve lige, kjer branijo naslov, naslednji četrtek pa nova evropska tekma proti nasprotniku, ki je doživel najvišji poraz izmed vseh v 1. predkrogu Lige prvakov. Foto: NK Olimpija/SPS VIDEO Olimpija se je poslovila... Sorodne novice Olimpija po tekmi brez golov v Bakuju izpadla v Evropsko ligo Dodaj v

Kronaveter: Ne vem, kaj se dogaja z nami

Zarifović: Pošteno povedano, še nisem slišal za Crusaders

19. julij 2018 ob 10:45

Baku - MMC RTV SLO, STA

Naskok na Ligo prvakov se slovenskim nogometnim prvakom ni posrečil. Olimpija je brez golov izpadla proti Qarabagu, ki kljub slovesu iz Lige prvakov ni pokazal nobenega presežka. Zmaje zdaj čaka boj za Evropsko ligo.

Olimpija po rezultatski plati ni bila daleč od uspeha, toda predvsem neučinkovitost je bila usodna. Na povratni tekmi v Bakuju je bilo na koncu neodločeno 0:0, skupno pa je Qarabagu za napredovanje zadoščal en dosežen gol prejšnji teden v Ljubljani.

"Zdaj je enostavno gledati nazaj na tekmo. Moram poudariti, da smo imeli za nasprotnika zelo kakovostno ekipo. Ni bilo v načrtu, da bi Branko Ilić igral, a je moral zaradi poškodbe Bagnacka. Sicer bi v igro poslali nekoga bolj ofenzivnega. Seveda pa po teh dveh tekmah ne moremo biti zadovoljni, še posebej, ker je odločil takšen gol, kakršen je pač odločil," je po sinočnjem skupno neuspešnem nastopu izjavil trener Ilija Stolica.

Sledijo severnoirski križarji

Medtem ko bodo tekmeci iz Azerbajdžana skušali spet priti do skupinskega dela Lige prvakov in bo njihov naslednji tekmec albanski prvak Kukes, pa se ljubljanska zasedba seli v Evropsko ligo. Tekmec bo severnoirski prvak Crusaders, ki je proti Ludogorcu skupno izgubil s kar 0:9! Prva tekma bo že v četrtek ob 20. uri v Stožicah v Ljubljani, povratna pa teden dni pozneje v Belfastu.

Qarabag ni bil nikakršen bavbav

Kapetan Aris Zarifović je v Bakuju ocenil, da kakovostna razlika med ekipama ni bila velika, le premajhna učinkovitost je njega in soigralce stala napredovanja v drugi krog kvalifikacij. "Tekmo smo dobro začeli, imeli dve priložnosti, na žalost pa nismo zadeli. A proti takšnim dobro organiziranim ekipam moraš izkoristiti svoje priložnosti, ker jih ni veliko. Vedeli smo, da so favoriti, vedeli pa smo tudi, da niso tako zelo močni, da niso kakšen 'bavbav'. Liga prvakov so seveda sanje vsakogar. A treba je dvigniti glave, že naslednji teden nas čaka naslednji tekmec v Evropski ligi. Pošteno povedano, za to ekipo še nisem slišal, bomo pa verjetno mi imeli status favorita, glede na to, kako so igrali z Ludogorcem," se je moral po razpletu v Azerbajdžanu že ozreti v prihodnost v Evropski ligi Zarifović.

Brez golov pač ni zmag

"Pričakovali smo težko tekmo. Eni in drugi smo imeli priložnosti, mislim, da Qarabag ni pokazal, da je boljša ekipa, to pa najbolj boli. Zdaj je konec upov za Ligo prvakov, najprej nas čaka Gorica, potem pa Evropska liga. Seveda pa boli, ker smo verjeli, da lahko napredujemo," je konec poti v Ligi prvakov povedal Branko Ilić, ki je zaradi poškodbe izpustil prvo tekmo, na drugi pa vstopil v igro šele v 75. minuti.

"Qarabag je pri nas doma igral na ničlo, danes pokazal, da si več upa. Nam pa je manjkala pika na i, zadetek. Samo z goli bomo lahko zmagovali. Moramo se še uigrati, takšno igro, kot jo igramo mi, igra malo ekip na svetu. To ni izgovor, verjamem pa, da bomo še boljši," še dodaja Ilić. "V prvih 15 minutah, ko smo delali tisto, kar smo želeli, je šlo dobro. Ko pa se je razmik med obrambo in napadom povečal, pa so tudi oni lažje prihajali do našega gola," je kapetan razkril, zakaj Olimpiji ni šlo v Bakuju.

Po igri bili enakovredni

Morda bi se tekma lahko obrnila drugače, če bi Rok Kronaveter izkoristil priložnost že na začetku tekme. A tako kot pri soigralcih je tudi pri njem težava neučinkovitost. "Odločila sta gol v Ljubljani in naša neučinkovitost. Imeli smo dve, tri lepe priložnosti, na žalost nismo zadeli in na koncu se ni izšlo. Ne vem, kaj se nam dogaja, ker priložnosti imamo, moramo pa popraviti realizacijo. Po igri smo bili enakovredni, a če ne daš gola, pač ne moreš napredovati," je 180 minut dvoboja s Qarabagom ocenil Kronaveter.

"Zavedamo se, da bo vsaka tekma v Evropi težka. Nismo se posebej pripravljali na Crusaders, ker smo upali, da bomo šli naprej v Ligo prvakov. Zdaj nas čakata analiza in priprava na naslednjega tekmeca," je o nadaljevanju evropskega dela sezone še povedal Kronaveter. Olimpija na zadnjih štirih evropskih tekmah ni dosegla gola in je izgubila zadnjih pet evropskih dvobojev.

To. G.