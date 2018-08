Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Benjamin Verbič je zadel že v 11. minuti. Foto: EPA Verbič v objemu soigralcev. Foto: EPA Hrvat Marko Livaja je zagotovil napredovanje AEK-a proti Celticu. Foto: Reuters Sorodne novice Benjamin Verbič spet v polno za Dinamo Dodaj v

Verbič znova med strelci, Trnava po porazu čaka na Olimpijo

Slovenski reprezentant v polno že na prvi tekmi

14. avgust 2018 ob 21:14,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 23:24

Kijev - MMC RTV SLO

Benjamin Verbič je zadel tudi na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Dinamo Kijev je z 2:0 premagal Slavijo Praga in se bo v zadnjem predkrogu pomeril z Ajaxom, ki je izločil Standard iz Liegea.

Verbič je na olimpijskem stadionu v Kijevu v 11. minuti načel mrežo gostov. S prostega strela z desne strani je v kazenski prostor podal Viktor Cigankov, slovenski reprezentant pa je šest metrov od vrat stegnil nogo in spremenil smer žogi, tako da je končala za hrbtom vratarja Ondreja Kolarja.

Cigankov je bil podajalec tudi pri drugem zadetku Dinama v 74. minuti, ko je protinapad učinkovito sklenil Artem Besedin.

Prva tekma v Pragi prejšnji torek se je končala z 1:1. Verbič je tedaj v 82. minuti popeljal ukrajinske podprvake v vodstvo, Čehi pa so izenačili v 95. minuti z 11-metrovke. Nekdanji nogometaš Celja in Köbenhavna je 3. avgusta odločil tudi derbi ukrajinskega prvenstva proti Šahtarju (1:0).

Tekmec Olimpije bo Spartak Trnava

Na dvoboju med Spartakom Trnavo in Crveno zvezdo so napredovali srbski prvaki, ki so na Slovaškem po podaljšku zmagali z 1:2. Po 90 minutah je bilo tako kot na prvi tekmi v Beogradu 1:1. Mož odločitve je bil v 98. minuti Nemanja Radonjić, ki je po lepi akciji zadel pod prečko. Zvezdo v "playoffu" čaka Salzburg, Spartak Trnava pa bo tekmec Olimpije v zadnjem predkrogu Evropske lige. Dvoboja s Crveno zvezdo, ki so si ga v ljubljanskem taboru bolj želeli, tako ne bo.

Liga prvakov, 3. predkrog, povratne tekme

Prvaki:

BATE BORISOV - Qarabag 1:1 (1:0) 1:0

Ivanič 20.; Michel 54.

RK: Emeghara 77./Qarabag

DINAMO ZAGREB - Astana 1:0 (0:0) 2:0

Gavranović 74.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

VIDI FC (MAD) - Malmö 0:0 1:1

Lazović (Vidi) je v 67. minuti zapravil 11-m.

AEK ATENE - Celtic 2:1 (1:0) 1:1

Galo 6., Livaja 50.; Sinclair 78.

Shkendija - SALZBURG 0:1 (0:0) 0:3

Andre Ramalho 92.



Spartak Trnava - CRVENA ZVEZDA 1:2 (1:1) 1:1 - po podaljšku

Bakoš 6.; El Fardou 7., Radonjić 98.

Godal (Trnava) je v 123. minuti z 11-metrovke zadel vratnico.



Neprvaki:

DINAMO KIJEV - Slavija Praga 2:0 (1:0) 1:1

Verbič 11., Besedin 74.

Spartak Moskva - PAOK 0:0 2:3

RK: Luiz Adriano 33./Spartak

Fenerbahče - BENFICA 1:1 (1:1) 0:1

Potuk 45.; G. Fernandes 26.

Sodil je Slavko Vinčić.

AJAX - Standrard Liege 3:0 (2:0) 2:2

Huntelaar 30., de Ligt 34., Neres 46.



4. predkrog, prve tekme, 21./22. avgusta

Prvaki:

CRVENA ZVEZDA - SALZBURG

BATE BORISOV - PSV



YOUNG BOYS - DINAMO ZAGREB

VIDI FC (MAD) - AEK ATENE



Neprvaki:

BENFICA - PAOK

AJAX - DINAMO KIJEV



Povratne tekme bodo 28./29. avgusta. Zmagovalci se uvrstijo v Ligo prvakov.

M. R.