Liverpool ni presenetil Milaniča - vijoličasti delali vse, česar ne bi smeli

Tretje mesto vse bolj oddaljeno, ključno je prvenstvo

18. oktober 2017 ob 07:59

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborčani so prejeli pravo lekcijo vrhunskega nogometa. Darko Milanič je priznal, da po porazu z 0:7 ne bo dobro spal. Do povratne tekme 1. novembra na Anfieldu ga čaka še ogromno dela.

Redsi so že v soboto prikazali odlično igro proti Manchester Unitedu, ki je bil popolnoma v podrejenem položaju, a je srečno izvlekel točko. Jürgen Klopp je prepričal zvezdnike, da vzamejo tekmo v Ljudskem vrtu maksimalno resno. Pristop je bil izjemen od prve minute, saj si petkratni evropski prvaki po dveh uvodnih remijih v skupini E Lige prvakov novega spodrsljaja niso smeli privoščiti.

Ko je Roberto Firmino že v 4. minuti načel mrežo vijoličastih, so se vsi načrti gostiteljev sesuli. Liverpool je popolnoma prevladoval na zelenici, kakovost posameznikov je prišla do izraza in Maribor je doživel najhujši poraz v evropskih tekmovanjih v Ljudskem vrtu. Ni veliko manjkalo, pa bi padel celo rekord izpred 20 let. 30. septembra 1997 je Ajax na amsterdamski Areni odpravil Maribočane kar z 9:1.

Na igrišču jih je bilo vedno manj

"Zelo hiter zadetek Liverpoola nas je precej omejil. Videl sem fante na igrišču, ki niso bili na pravem nivoju. V 20. minuti je bilo že 0:3 in nismo se uspeli pobrati. Nismo bili na nivoju s tekme proti Spartaku, kjer smo imeli energijo tudi v trenutkih, ko se je bilo potrebno braniti. Hiter gol nam je preprečil, da bi skozi tekmo rastli. Ni nas bilo vedno več na igrišču, ampak vedno manj," je grenak poraz ocenil Milanič. Njegovi izbranci si niso pripravili nobene velike priložnosti, kar se v Ljudskem vrtu zgodi res zelo redko. Tudi angleška velikana Chelsea in Tottenham nista uspela odnesti vseh treh točk. Le dvakrat so streljali na vrata Lorisa Kariusa, ki ni imel nobenega dela in je velikokrat spremljal dogajanje na zelenici daleč iz svojih vrat.

V Prvi ligi uspejo skriti slabe strani

Slovenski prvaki imajo težave tudi v državnem prvenstvu, veliko tekem so dobili po preobratu v zadnjih minutah, opekli pa so se celo na domači tekmi s Triglavom (0:0). Kar nakazovalo se je, da bo lahko na eni izmed težkih evropskih preizkušenj prišlo do poloma.

"V državnem prvenstvu odločujemo tekme z napadalno igro, imamo prevlado in skrijemo naše slabe strani. Kar nekaj tekem smo dobili, ko smo prejeli dva zadetka. Tako je bilo proti Triglavu, proti Aluminiju in proti Krškemu. Zelo težko se dobro branimo, ampak na srečo smo uspeli večkrat zadeti. Na tako visokem nivoju so težave seveda še večje. V tem elementu igre nismo dobri. Zavedamo se tega problema. Tekmeci z izjemno brzino in kakovostjo nas uspejo poraziti. Razočarani smo s to predstavo, a smo tudi ponosni, da lahko igramo z najboljšimi v Evropi," je pojasnil 49-letni Izolan.

Trenerja najprej čaka temeljita analiza tekme: "Po koncu tekme redko veliko govorim v garderobi, saj so čustva še zelo prisotna. To bo dolga noč za nas. Verjetno bom dvakrat ali trikrat pogledal posnetek tekme. Vse skupaj je še zelo sveže in vedno pogledam tudi tekme v državnem prvenstvu. Že v sredo bo slika popolnoma drugačna."

Takega poraza se ne da kar zbrisati

Čez dva tedna bo na sporedu že tekma 4. kroga Lige prvakov na znamenitem Anfieldu. "Liverpool me ni prav nič presenetil. Mi smo jim vse podarili. Delali smo točno to, česar ne bi smeli. Takega poraza se ne da kar zbrisati in na povratni tekmi bomo morali biti zelo močni, če bomo želeli popraviti vtis. V letošnji sezoni smo že večkrat pozitivno presenetili, tokrat pa žal v negativno smer," je še dodal Mialnič.

Tekma proti Ankaranu dobrodošla

V soboto prihaja v Ljudski vrt zadnjeuvrščeni Ankaran, naslednji teden pa sledi derbi Prve lige v Domžalah. "Že v soboto je nova tekma in to je zdaj dobrodošlo. Imamo še veliko možnosti, da se pokažemo v takšni luči, kot smo bili v večini letošnje sezone," je zaključil strateg vijoličastih.

Tretje mesto vse bolj oddaljeno, ključno je prvenstvo

Naslednji mesec bo zelo naporen za Mariborčane. Po gladki zmagi Spartaka nad Sevillo (5:1) je položaj v skupini E zelo neugoden. Zdi se, da je tudi tretje mesto precej oddaljeno. Moskovčani imajo že pet točk.

Ključno za vijoličaste je, da ne izgubijo priključka z Olimpijo v prvenstvu, 11. novembra pa bo v Stožicah še prva četrtfinalna tekma Pokala Slovenije. Ljubljančani nimajo evropskih obveznosti že vse od začetka julija in to bi se lahko v naslednjih tednih zelo poznalo.

Aleš Golob