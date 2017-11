Liverpool v drugem polčasu strl žilave Mariborčane - Handanović blestel na Anfieldu

Sevilla ugnala moskovski Spartak

1. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 22:32

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 4. krogu Lige prvakov na kultnem Anfieldu pustili precej boljši vtis kot na prvi tekmi z Liverpoolom. Redsi so zmagali s 3:0, višji poraz pa je preprečil sijajni Jasmin Handanović.

Pred dvema tednoma so petkratni evropski prvaki Mariboru odčitali lekcijo. Izkoristili so bledo igro aktualnih slovenskih prvakov in zmagali s kar 7:0.

Darko Milanič se je odločil za trdno obrambo, v napadu pa je prvič v Ligi prvakov v začetni postavi zaigral Jasmin Mešanović, ki je v soboto odločil derbi v Domžalah.

Izjemna obramba Handanovića

V prvem polčasu so gostitelji pričakovano pritiskali, a jim ni uspelo streti disciplinirane obrambe slovenskih prvakov. Liverpool je imel veliko premoč (streli 12:1, v okvir vrat 2:0, koti 9:0, posest 73:27 %).

Že v 17. minuti se je poškodoval Georginio Wijnaldum, vstopil je Jordan Henderson. Štiri minute zatem je Aleks Pihler izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, Alex Oxlade Chamberlain pa je z drsečim štartom poslal žogo prek vrat.

Najbolj vroče je bilo pred vrati Maribora po pol ure igre, ko je Chamberlain podal z desne strani v kazenski prostor, pred Robertom Firminom je skušal posredovati Jean Claude Billong. Branilec Maribora je preusmeril žogo proti svojim vratom, a se je z izjemno obrambo izkazal Jasmin Handanović, ki je s skrajnimi močmi žogo odbil v prečko.

Salah zadel takoj na začetku drugega polčasa

Liverpool je na začetku drugega polčasa še močneje pritisnil. V 49. minuti je Trent Alexander Arnold z desne strani poslal predložek pred vrata, kjer je Mohamed Salah sijajno preusmeril žogi in ukanil nemočnega Handanovića. Egipčan, ki je svojo izbrano vrsto popeljal na mundial v Rusijo, se je spretno postavil pred Aleksandra Rajčevića.

Handanović obranil strel Milnerja z bele točke

Štiri minute zatem je Rajčević slabo pokril Roberta Firmina, ki je mimo branilca z desne strani prodrl v kazenski prostor. Rajčević ga je povlekel za dres, sodnik Ivan Kružliak pa mu je pokazal rumeni karton, hkrati pa seveda tudi iztegnil desnico proti beli točki. Žogo si je nastavil James Milner. Njegov strel z desno nogo je Handanović odbil v vratnico.

Can povišal na 2:0

Izbranci Jürgena Kloppa so premoč kronali znova v 64. minuti, ko je po dvojni podaji z Milnerjem do strela z roba kazenskega prostora prišel Emre Can in z natančnim strelom po tleh ugnal Handanovića.

Milec streljal preveč po sredini vrat

V 69. minuti je imel Maribor najlepšo priložnost na tekmi. Po kotu je do odbite žoge prišel Martin Milec, močno je sprožil z 20 metrov, žoga je letela preveč po sredini vrat in Loris Karius je bil na pravem mestu.

Rezervist Sturridge postavil končni izid

V zadnji minuti so gostitelji izvedli skrajšani kot. Alberto Moreno je podal pred vrata, kjer si je rezervist Daniel Sturridge zaustavil žogo in jo iz bližine z levo nogo poslal v mrežo. Razmerje v strelih je bilo 23:4, v okvir vrat 8:1. Liverpool je imel kar 17 kotov, Maribor pa le dva.

V Liverpool zaradi poškodb nista potovala Luka Zahović in Denis Šme, zato pa je več kot 2.400 navijačev vijoličastih pripravilo odlično vzdušje. Sicer pa so imeli Mariborčani izjemno smolo pri potovanju na Otok, saj so zaradi težav z letalom na Otok prišli šele v torek zvečer.

Čez tri tedne sledi gostovanje v Moskvi

Mariborčane naslednja preizkušnja v Ligi prvakov čaka 21. novembra, ko bodo gostovali pri v Moskvi. Spartak je tokrat ostal praznih rok v Sevilli. Andaluzijci so zmagali z 2:1 in se prebili na drugo mesto v skupini E. Liverpool ima zdaj osem točk in je v odličnem položaju, Sevilla jih ima 7, Spartak 5, Maribor pa ostaja pri eni.

4. krog, skupina E:

LIVERPOOL - MARIBOR 3:0 (0:0)

47.957; Salah 49., Can 64., Sturridge 90.

Milner je v 53. minuti zapravil 11-m, Handanović je njegov strel odbil.

Liverpool: Karius, Alexander Arnold, Matip, Klavan, Alberto Moreno, Milner, Can, Wijnaldum ( 17./Henderson), Oxlade Chamberlain, Salah ( 74./Sturridge), Roberto Firmino ( 85./Grujić).



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević , Billong, Šuler, Viler, Pihler, Kabha, Bohar ( 69./Bajde), Hotić ( 81./Ahmedi), Mešanović ( 59./Tavares).

Sodnik: Ivan Kružliak (Slovaška)

SEVILLA - SPARTAK MOSKVA 2:1 (1:0)

Lenglet 30., Banega 59.; Ze Luis 78.

Sevilla: Sergio Rico, Mercado ( 83./Corchia), Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega ( 77./Krohn Dehli), Pizarro, Sarabia ( 74./Jesus Navas), Ben Yedder , Nolito.

Spartak: Selikhov, Ješčenko ( 80./Petković), Tasci , Jikia , Kombarov, Fernando, Pašalić ( 57./Popov), Promes, Glušakov , Melgarejo ( 72./Ze Luis), Luiz Adriano.

Sodnik: Artur Soares Dias (Portugalska)

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 2 0 13:3 8 SEVILLA 4 2 1 1 8:8 7 SPARTAK MOSKVA 4 1 2 1 8:5 5 MARIBOR 4 0 1 3 1:14 1

A. G.