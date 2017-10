"Lepo je spisati zgodovino. 7:0 v gosteh se ne zgodi pogosto."

Odmevi iz Liverpoolovega tabora po zmagi v Ljudskem vrtu

18. oktober 2017 ob 10:31

Maribor - MMC RTV SLO

"Bil sem skoraj bolj vesel agresivnega pokrivanja na zelenici, kot zadetkov," je po visoki zmagi 3. kroga Lige prvakov v Ljudskem vrtu proti Mariboru (0:7) dejal strateg Liverpoola Jürgen Klopp.

Petkratni evropski prvaki so v Ljudskem vrtu upravičili svoj sloves. Od slovenskih prvakov so bili boljši v vseh elementih igre, po vsem igrišču so agresivno pokrivali gostitelje, niso jim pustili razviti želene igre, zavladali so na sredini, s hitrimi in kratkimi podajami so predirali njihovo obrambo in že v 4. minuti z zadetkom Roberta Firmina začeli tlakovanje poti do visoke zmage.

Pravzaprav rekordne, saj je 7:0 njihova najvišja zmaga v gosteh v Evropskem pokalu oziroma Ligi prvakov. To je tudi dosežek, ki v tem tekmovanju ni uspel nobenemu angleškemu klubu. Do torka zvečer sta rekord držala Leeds United, ki je septembra leta 1957 s 6:0 v gosteh premagal Shamrock, in Manchester United, ki je oktobra 1969 z identičnim izidom odpravil norveški Lyn.

Klopp za rekord izvedel po tekmi

Po veličastni zmagi je bil Liverpoolov menedžer Jürgen Klopp - razumljivo - zelo zadovoljen. Že prejšnji konec tedna je pohvalil igro svojih varovancev na prvenstvenem derbiju z rdečimi vragi, kjer je manjkala le pika na i - zadetek (0:0). Tokrat jih je bilo ogromno, celo več kot pol ducata. "Za dosežen rekord so mi povedali po tekmi, tega nisem vedel. Lepo je na novo spisati zgodovino. Mislim, da bo to rekordno zmago težko doseči, saj se zmaga v gosteh s 7:0 ne zgodi pogosto. To samo dokazuje, kako neverjetno dobro smo igrali danes," je na kratki novinarski konferenci dejal Klopp in poudaril, da ga je igra varovancev bolj navdušila kot zadetki. "Na takšnih tekmah znaš imeti težave. Vem, da se to sliši čudno po današnjem rezultatu, a če nisi povsem osredotočen na svoje poslanstvo, se ti načrti lahko zelo hitro porušijo. Bil sem skoraj bolj vesel agresivnega pokrivanja na zelenici, kot zadetkov. Mislim, da je to najboljša stvar, ki smo jo storili danes," je dodal.

Izjemna predstava, sicer ne bi zmagali s 7:0

V letošnji sezoni Liverpoolu v Premier ligi ne gre vse po načrtih. Zaradi napak v obrambi so rdeči iz rok izpustili zajetno število točk, večkrat jih je pokopala tudi neučinkovitost pred vrati nasprotnika. Tokrat se je v Ljudskem vrtu vse poklopilo. "Letos se je na naših tekmah večkrat zgodilo, da ob predložkih z bokov v kazenskem prostoru nismo imeli niti enega nogometaša. Enostavno nismo bili dovolj sproščeni in nikakor nismo uspeli uspešno zaključiti nevarnih akcij. Tokrat je bilo drugače," je povedal Klopp in dodal, da Maribor vseeno ni bil lahek zalogaj. "Kadar koli smo jim pustili igrati, so se hitro znašli pred našim kazenskim prostorom in to samo dokazuje, kako dobri so lahko. Toda na tej tekmi nismo popuščali, zlasti v drugem polčasu. Danes nam je uspela izjemna predstava, sicer ne bi zmagali s 7:0. Zelo, zelo smo zadovoljni," je sklenil 50-letni Nemec.

Salahu pomembna le zmaga

Eden izmed Liverpoolovih junakov je bil napadalec Mohamed Salah, ki je bil tudi izbran za igralca tekme. Za najboljšim letošnjim Liverpoolovoim strelcem je izjemno obdobje. Egipt je prvič po letu 1990 popeljal na svetovno prvenstvo, odlične predstave niza tudi na klubski ravni, v Ljudskem vrtu je dvakrat zatresel mrežo Jasmina Handanovića, izkazal se je še s podajo za prvi zadetek na tekmi. "Tekma je bila odlična, dobro smo igrali. Rezultat je za nas zelo pomemben, a zdaj se moramo že osredotočiti na naslednje tekme. Najpomembnejša je zmaga, vseeno je kdo zadene gol. Pridobili smo samozavest, zdaj moramo poskrbeti, da izboljšamo svoj položaj še v domačem prvenstvu," je povedal 25-letnik, ki se je pred začetkom letošnje sezone Liverpoolu pridružil iz Rome. "Na prejšnjih tekmah v Ligi prvakov smo si priigrali ogromno priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Zdaj smo v dobrem položaju," je še dodal.

Liverpool je z moskovskim Spartakom, ki je presenetljivo lahko odpravil Sevillo (5:1) na vrhu lestvice skupine E, oba kluba imata po pet točk. Sevilla je tretja s štirimi točkami, Maribor četrti z eno.

Na 'Oxa' soigralci kar malce pozabili

Tekma bo v lepem spominu ostala tudi Alexu Oxladu-Chamberlainu, ki se je letos poleti Liverpoolu za zajetno odškodnino pridružil iz vrst Arsenala. 24-letni angleški reprezentant visoke odškodnine zaenkrat še ni upravičil. Resda za to niti ni imel veliko priložnosti, a v Ljudskem vrtu je dosegel svoj krstni zadetek v dresu petkratnih evropskih prvakov. Namreč, v 86. minuti je po lepi podaji Daniela Sturridga hladnokrvno premagal Handanovića za 0:6. "Jürgen nam je pred tekmo zabičal, da na igrišču ne smemo komplicirati. Njegovim navodilom smo sledili in nismo popustili niti po odmoru, ko smo že vodili s 4:0. Visoko zmago smo si zaslužili, še pomembneje je pa to, da smo končno izkoristili ponujene priložnosti. Na vsaki tekmi si jih priigramo, če si jih bomo tudi v prihodnje, bomo v dobrem položaju. Liverpool ima zelo dobro ekipo, vsi se na nož bojujejo za mesta v začetni enajsterici. Na to sem pripravljen," je povedal 'Ox', ki je bil od prihoda v mesto Beatlov zgolj enkrat uvrščen v začetno enajsterico rdečih.

Z njegovo predstavo je bil zadovoljen tudi Klopp: "Gol je zanj zelo pomemben, danes bi lahko zadel dvakrat. Všeč mi je bila akcija za njegov zadetek, Daniel (Sturridge) se je res izkazal z nesebično podajo. Sprva smo kar malo pozabili, da je Ox svež igralec in da ga imamo na voljo na desnem boku, zato ni bil pretirano vključen v našo igro. Ko smo ga vključili, je igral zelo dobro."

Proti Tottenhamu ne bo podobnega izida

Visoko zmago so Liverpoolčani po slabi realizaciji in tremi zaporednimi remiji krvavo potrebovali. V Premier ligi zasedajo šele osmo mesto, na osmih tekmah so slast zmage okusili le trikrat. Že ta konec tedna jih čaka derbi na Wembleyju proti Tottenhamu, ki je v torek iztržil remi na Santiagu Bernabeuu proti madridskemu Realu (1:1). "Seveda bomo poskusili graditi na današnjem rezultatu, a naslednja tekma je proti Tottenhamu in na tem obračunu najverjetneje ne bo podobnega izida," se je v svojem slogu pošalil Klopp in hkrati poudaril, da ima z ekipo dovolj časa za pripravo na Harryja Kana in druščino.

