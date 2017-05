Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mario Mandžukić je pred dnevi z Juventusom proslavil nov naslov nogometnih prvakov Italije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mandžukić v Juventusu vsaj do leta 2020

Pogodbo podaljšali za eno leto

25. maj 2017 ob 18:57

Torino - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški nogometaš Mario Mandžukić je podaljšal pogodbo z italijanskim nogometnim prvakom Juventusom - njihov član bo do leta 2020.

31-letnemu napadalcu, ki je član Juventusa od leta 2015, bi se prejšnja pogodba iztekla leta 2019, kar pomeni, da so mu z novo pogodbo podaljšali bivanje v klubu za eno leto.

Mandžukić, ki je v Juventus prestopil iz Atletica Madrid, igra eno ključnih vlog v torinski ekipi, kar so zapisali tudi na uradni strani nogometnega kluba. "Močan in pozitivno trmast, Mario je eden izmed simbolov te ekipe in bo še naprej."

3. junija proti Realu

Mandžukić je v 84 nastopih za Juventus dosegel 23 golov v vseh tekmovanjih in je ekipi pomagal do rekordnega šestega zaporednega naslova italijanskega prvaka ter do pokalnega naslova, 3. junija pa ga s soigralci čaka še finale Lige prvakov v Cardiffu proti Realu Madrid.

