Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Proen Maribora so drugič zapored osvojili pokal. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani drugič zapored pokalni zmagovalci

Fideršek junak tekme

5. marec 2017 ob 20:59

Podčetrtek - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši mariborskega Proena so letošnji zmagovalci Pokala Terme Olimia v dvoranskem nogometu. Na finalni tekmi zaključnega turnirja v Podčetrtku so premagali Bronx iz Škofij s 6:2.

Junak zmage je bil s tremi goli Matej Fideršek. Bronx je v sobotnem polfinalu premagal Gorico s 4:1 (1:0), Proen Maribor pa po kazenskih strelih Sevnico s 4:2 (2:2, 0:0).

Največ pokalnih naslovov ima Litija, ki je devetkrat slavila v tem tekmovanju. Puntar in Oplast Kobarid sta zmagala po trikrat, Luvin Maribor in Proen Maribor po dvakrat, Celje, Gorica in Bronx Škofije pa po enkrat.

Zaključni turnir, Podčetrtek

Finale:

PROEN MARIBOR - Bronx Škofije 6:2 (4:2)

Fideršek 7., 26., 39., Kraljič 11., Čeh 14./10-m, Hasanbegović 17.; Radišković 3., Zajc 18.

Polfinale:

BRONX ŠKOFIJE - Gorica Futsal klub 4:1 (1:0)



PROEN MARIBOR - Sevnica *4:2 (2:2, 0:0)

* - po kazenskih strelih

M. L.