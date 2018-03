Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 17 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je v 26. minuti s prostega strela matiral Jana Oblaka. Foto: Reuters Takole je Messi žogo zavrtinčil prek Atleticovega živega zidu in jo poslal v mrežo za 1:0. Foto: Reuters Kapetan Barcelona Andres Iniesta je poškodovan zapustil zelenico v 35. minuti. Foto: Reuters Rezervist Atletica Kevin Gameiro je v 86. minuti takole pospravil žogo v mrežo, a je bil zadetek razveljaveljen zaradi prepovedanega položaja Diega Coste. Foto: Reuters Atleticov napadalec Antoine Griezmann ni imel svojega popoldneva na Camp Nouu. Foto: Reuters Jan Oblak je zbral pet obramb, v 26. minuti je bil ob prostem strelu Lionela Messija nemočen. Foto: Reuters Dodaj v

Messi odločil derbi in Barceloni zagotovil +8

Oblak zbral pet obramb, pri golu Messija nemočen

4. marec 2018 ob 16:15,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 18:18

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so dobili derbi 27. kroga španskega elitnega nogometnega prvenstva proti Atleticu iz Madrida (1:0). Odločil je Lionel Messi.



Katalonci letos igrajo odlično, na dozdajšnjih 27 prvenstvenih tekmah niti enkrat še niso okusili grenkobe poraza, zmagali so 21-krat, šestkrat so remizirali in imajo 69 točk.

Madridčani so na 27 tekmah zmagali 18-krat, sedemkrat so remizirali in dvakrat izgubili. Na prvenstveni lestvici imajo na drugem mestu po nedeljskem porazu osem točk manj od Barcelone.

Messi zadel s prostega strela

Katalonci so tekmo začeli bolje, čeprav si v prvi polovici prvega polčasa niso priigrali izrazitejše priložnosti. Vseeno so v 26. minuti povedli, zadel pa je kdo drug kot - Lionel Messi. Izjemni argentinski napadalec je žogo zavrtinčil prek gostujočega živega zidu in žogo poslal v levo smer nemočnega Jana Oblaka. To je bil že njegov 28. zadetek proti Atleticu v vseh tekmovanjih in 600. v karieri. Kmalu zatem so gostitelji zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je po prestreženi podaji Luis Suarez v kazenskem prostoru domnevno zadel roko Joseja Gimeneza, a je piščalka glavnega sodnika Jesusa Gila ostala nema. V 37. minuti je z leve strani poskusil še Philippe Coutinho, a je Oblak strel brez težav odbil.

Atletico v nadaljevanju boljši

Gostje iz Madrida so v nadaljevanju tekme zaigrali nekoliko bolje, odločneje so krenili proti vratom nasprotnika, priigrali so si nekaj polpriložnosti, Antoine Griezmann in Diego Costa, ki sta bila v prvem polčasu povsem nevidna, sta domači obrambi povzročila nekaj preglavic, po uri igre so gostje izvajali tudi prvi udarec iz kota na tekmi. Vseeno je Barcelona zdržala pritisk. V 76. minuti je Luis Suarez sicer zatresel mrežo iz neposredne bližine, a je bil v prepovedanem položaju, hip zatem je poskusil še Sergio Busquets na drugi vratnici po predložku iz kota, a je ostalo pri minimalnem vodstvu Kataloncev.

Gameiru razveljavili zadetek

Atletico vseeno ni vrgel puške v koruzo, do konca tekme je večkrat pritisnil na domačo obrambo, v 86. minuti so Madridčani tudi dosegli zadetek, ki pa je bil razveljavljen. Rezervist Angel Correa je z desne strani pred vrata poslal predložek, kjer se je žoga odbila od Diega Coste do še enega rezervista Kevina Gameira, ki je iz neposredne bližine bliskovito premagal vratarja Marca-Andreja ter Stegna, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja Coste ob Coreinem predložku razveljavljen.

Zadnjo priložnost na tekmi je z zvitim poskusom s približno 14 metrov zapravil Suarez, ki je meril v levi zgornji kot Oblakovih vrat.

27. krog, nedeljske tekme:

BARCELONA - ATLETICO MADRID 1:0 (1:0)

Messi 26.

Barcelona: Ter Stegen, S. Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho (84./Paulinho), Rakitić, Busquets, Iniesta (35./Gomes), Messi, Suarez.

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko (59./Correa), Gimenez, Godin, Luis (75./Lucas), Niguez, Thomas, Gabi (66./Gameiro), Koke, Costa, Griezmann.

Sodnik: Jesus Gil

Danes ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - ALAVES



Ob 20.45:

VALENCIA - BETIS

LEVANTE - ESPANYOL 1:1 (0:0)

Morales 55./11-m; Baptistao 91.

Ponedeljek ob 21.00:

CELTA VIGO - LAS PALMAS

Sobotne tekme:

VILLARREAL - GIRONA 0:2 (0:1)

Stuani 16., Lozano 80.

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO 2:0 (2:0)

Muriel 27., Vazquez 32.



DEPORTIVO - EIBAR 1:1 (1:1)

Dmitrović 33./ag; Inui 11.

RK: Koval 39./Deportivo



LEGANES - MALAGA 2:0 (0:0)

Eraso 55., Amrabat 62.



REAL MADRID - GETAFE 3:1 (2:0)

Bale 24., Ronaldo 45., 78.; Portillo 65./11-m

RK: Remy 47./Getafe

Lestvica: BARCELONA 27 21 6 0 70:13 69 ATLETICO MADRID 27 18 7 2 45:12 61 REAL MADRID 27 16 6 5 65:29 54 VALENCIA 26 15 5 6 50:30 50 SEVILLA 27 14 3 10 36:40 45 VILLARREAL 27 12 5 10 36:32 41 GIRONA 27 11 7 9 38:36 40 EIBAR 27 11 6 10 34:39 39 REAL BETIS 26 11 4 11 43:50 37 GETAFE 27 9 9 9 33:25 36 CELTA VIGO 26 10 5 11 43:38 35 LEGANES 27 9 6 12 23:32 33 ATHLETIC BILBAO 27 7 11 9 27:31 32 ESPANYOL 27 7 11 9 24:33 32 ALAVES 26 10 1 15 23:37 31 REAL SOCIEDAD 26 8 6 12 47:47 30 LEVANTE 27 3 12 12 22:42 21 LAS PALMAS 26 5 5 16 19:53 20 DEPORTIVO 27 4 7 16 25:57 19 MALAGA 27 3 4 20 16:43 13

