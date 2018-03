Poudarki Sevilla z 2:1 slavila na Old Traffordu in izločila Manchester United

Med 74. in 78. minuto dvakrat zadel Ben Yedder

Mourinho: Izpad ni nič novega za Manchester United

Odmevi po slavju Seville na Old Traffordu

14. marec 2018 ob 09:44

Manchester - MMC RTV SLO

Ogorčenje in bes prevevata navijače Manchester Uniteda po še eni slabi predstavi njihovih ljubljencev, ki jih je v osmini finala Lige prvakov izločila Sevilla. Vsi s prstom kažejo na Joseja Mourinha.

Prav vsi, od strokovnjakov do legend in privržencev kluba, so si enotni, da je trener Manchestra zgrešil tako s postavo kot taktično postavitvijo. Namesto da bi se posul s pepelom, je Mourinho še prilil olje na ogenj z izjavo na novinarski konferenci po tekmi. "Na tem stolu sem sedel že dvakrat v Ligi prvakov, ko sem na Old Traffordu izločil Manchester United. S Portom (2004) in Real Madridom (2013). Torej to za ta klub ni nič novega," je povedal Mourinho.

Sevilli uspelo, kar ni nobenemu klubu v zadnjih 7 letih

Strahopetna igra rdečih vragov se je s prve tekme, ki se je končala z 0:0, na nejevero privržencev Manchestra preselila tudi na Old Trafford. Sevilla je proti vratom Manchestra sprožila 21 strelov, kar ni uspelo nobeni gostujoči ekipi v gledališču sanj v zadnjih sedmih letih v vseh tekmovanjih. O zasluženem napredovanju Špancev priča podatek, da je Sevilla na obeh tekmah proti golu Angležev sprožila 45 strelov, od tega 13 v okvir vrat. Manchester je imel 22 strelov, od tega le štiri v okvir gola.

"Naša predstva ni bila slaba"

"Menim, da naša predstava ni bila slaba. Način, kako smo začeli tekmo, je bil res dober in pozitiven. Sevilla ima dobro ekipo. Znajo skriti žogo in imajo igralce v zvezni vrsti, ki so v tem odlični. To jim je večino časa tudi uspevalo. Vedel sem, da bo prvi gol zelo pomemben ne samo zaradi izida prve tekme, ampak tudi poteka v nadaljevanju," je povedal Mourinho.

Manchester je z dvema zadetkoma v štirih minutah pokopal rezervist Wissam Ben Yedder, ki je v igro vstopil le 87 sekund prej. "Včasih imam jaz srečno roko pri menjavah, včasih drugi trener. To je bila dobra in srečna poteza Vincenza, ki je v igro poslal Ben Yedderja. Ko so dali prvi gol, se je igra popolnoma spremenila."

Ferdinand: Kot da bi tujce nametali skupaj

"Grozljivo," je tekmo komentirala legenda kluba Rio Ferdinand in dodal: "Tega nisem pričakoval, še posebej po dobrem rezultatu proti Liverpoolu za konec tedna. Mislil sem, da jih bo to spodbudilo, a na igrišču so delovali kot tujci, ki so jih nametali skupaj."

Veliko denarja, malo muzike

Manchester United, ki ima v angleškem prvenstvu le še teoretične možnosti za naslov, bo priložnost za edino lovoriko v tej sezoni iskal v angleškem pokalu. Že zdaj pa lahko rečemo, da tranzicija kluba po odhodu Alexa Fergusona leta 2013 ni uspela. Od takrat so v klubu za okrepitve porabili skoraj 800 milijonov evrov in se le enkrat uvrstili v četrtfinale Lige prvakov. V tem času so ostali brez lovorike v angleškem prvenstvu, največji uspeh pa so dosegli z osvojitvijo Evropske lige.

R. K.