Mourinho napoveduje popolnoma drugačen obraz rdečih vragov

Šahtar brani minimalno prednost na rimskem Olimpicu

12. marec 2018 ob 20:45

Manchester - MMC RTV SLO

David de Gea je z izjemnimi obrambami rešil Manchester United pred tremi tedni v Sevilli (0:0). Jose Mourinho obljublja popolnoma drugačen obraz na torkovi povratni tekmi osmine finala.

Rdeči vragi bodo v izločilnih bojih Lige prvakov na Old Traffordu zaigrali prvič po 1. aprilu 2014, ko so remizirali z Bayernom (1:1), nato pa v četrtfinalu izpadli v Münchnu z 1:3. Prejšnji ponedeljek so se veselili sladke zmage na Selhurst Parku, potem ko je Crystal Palace vodil že z 2:0, Nemanja Matić pa je odločil v sodnikovem dodatku (2:3). V soboto je sledila velika zmaga nad Liverpoolom z 2:1 in vse kaže na drugo mesto v Premier ligi.

"Čaka nas izjemno težka tekma. Zavedam se, da Sevilla ni izgubila proti Liverpoolu na obeh tekmah. Na domačem stadionu bomo prikazali popolnoma drugačno igro," je poudaril Mourinho, ki še ne ve, ali bo Paul Pogba začel tekmo. Francoz bo zelo verjetno na klopi, potem ko v soboto proti Liverpoolu ni igral. Manjkali bodo Phil Jones, Marcos Rojo, Daley Blind in Ander Herrera.

Carrick bo končal kariero

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in dolgoletni član Manchester Uniteda Michael Carrick je na novinarski konferenci naznanil, da se bo upokojil po koncu sezone. 36-letni Carrick je za rdeče vrage odigral 463, za angleško izbrano vrsto pa 34 tekem. V tej sezoni je bil zaradi hudih zdravstvenih težav - zdravniki so pri njem ugotovili srčno aritmijo - večinoma odsoten z nogometnih igrišč, odigral je le štiri tekme.

Sevilla še brez zmage v Angliji

Sevilla ni zmagala na nobeni izmed šestih tekem v Angliji. V soboto je doživela grenek poraz proti Valencii z 0:2 in za četrtim mestom zaostaja že ogromnih enajst točk. V prihodnji sezoni Andaluzijci zelo verjetno ne bodo igrali med evropsko elito.

"To je eno izmed najtežjih gostovanj v Ligi prvakov. Na prvi tekmi nismo imeli sreče, v torek pa bo odločalo nekaj trenutkov. Zavedam se, da bomo tudi trpeli, treba bo zdržati te trenutke in umiriti igro. Osredotočiti se moramo na tistih nekaj priložnosti, ki jih bomo dobili," je razmišljal Vincenzo Montella.

Šahtar brani minimalno prednost na rimskem Olimpicu

Na drugi torkovi tekmi bo Roma gostila Šahtar. Ukrajinci so prvo tekmo dobili z 2:1 in obeta se napeto srečanje na Olimpicu. "Na prvi tekmi smo igrali le v prvem polčasu. Napredovali bomo le z dvema dobrima polčasoma. Imamo veliko nihanj v letošnji sezoni, na tej tekmi ne smemo odpovedati. Če povedemo z 1:0, ni še nič odločeno. Vsaka napaka se kaznuje v odločilnih bojih, na prvi tekmi smo jih naredili preveč," je povedal trener Rome Eusebio Di Francesco.

Osmina finala, povratne tekme, torek ob 20.45:

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 0:0

Verjetni postavi:

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, McTominay, Matić, Mata, Sanchez, Rashford, Lukaku.

Sevilla: Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Sarabia, Banega, Correa, Muriel.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)



ROMA - ŠAHTAR 1:2

Verjetni postavi:

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Džeko, Perotti.

Shakhtar: Pjatov; Butko, Ordets, Rakicki, Ismail, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)



Sreda ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYERN 0:5



Ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 1:1



Sodnik: Damir Skomina

Že odigrano:

Tottenham - JUVENTUS 1:2 (1:0) 2:2

Son 39.; Higuain 64., Dybala 67.



MANCHESTER CITY - Basel 1:2 (1:1) 4:0

Gabriel Jesus 8.; Elyounoussi 17., Lang 72.



Paris SG - REAL MADRID 1:2 (0:0) 1:3

Cavani 71.; Ronaldo 52., Casemiro 80.

RK: Verratti 66./PSG



LIVERPOOL - Porto 0:0 5:0

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo v petek ob 12.00.

A. G.