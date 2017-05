Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je mojster finalnih tekem. Tokrat ima precej poškodovanih igralcev, a vseeno je Manchester United favorit. Foto: Reuters Justin Kluivert stopa po stopinjah slavnega očeta. Foto: Reuters Damirju Skomini bodo na finalni tekmi pomagali Jure Praprotnik, Robert Vukan, Matej Jug in Slavko Vinčić, četrti sodnik pa bo Italijan Gianluca Rocchi. Foto: EPA VIDEO Novinarska konferenca Mou... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mourinho po ekspresni novinarski konferenci: "V Stockholm tudi igralci na berglah"

Ajax lovi prvo evropsko lovoriko po letu 1995

22. maj 2017 ob 22:23

Stockholm - MMC RTV SLO

V sredo bo v Stockholmu finale Evropske lige med Ajaxom in Manchester Unitedom. Zmagovalec finala, ki ga bo sodil Damir Skomina, si bo priigral Ligi prvakov v naslednji sezoni.

Ajax ima štiri naslove evropskega prvaka, zadnjič je v Ligi prvakov zmagal leta 1995, nato pa izgubil finalni obračun maja 1996 v Rimu proti Juventusu po streljanju enajstmetrovk.

Rdeči vragi so v finalu Lige prvakov izgubili proti Barceloni z 1:3 na Wembleyju 28. maja 2011. Po odhodu legendarnega Alexa Fergusona v pokoj so se začele težave na Old Traffordu.

Jose Mourinho naj bi krivuljo obrnil navzgor, ligaški pokal je že v vitrini, a apetiti so seveda precej večji. Sredina tekma je ključnega pomena, saj je to za United še edina pot v Ligo prvakov. V Premier ligi so končali na šestem mestu in so si tako znova priigrali mesto v Evropski ligi, ki pa za evropske velikane ni ravno priljubljeno tekmovanje.

"Ljudje bodo pogledali lestvico in dejali, da nismo imeli dobre sezone. Bi raje končali drugi in ničesar osvojili ali osvojili dve lovoriki in igrali v Ligi prvakov?" je pojasnil Phil Jones, ki bo verjetno igral v Stockholmu, saj je Eric Bailly kaznovan. Zlatan Ibrahimović, Luke Shaw, Marcos Rojo in Ashley Young so poškodovani in ne bodo igrali, a bodo potovali v švedsko glavno mesto.

"Vsi bodo šli. Imamo nekaj igralcev na berglah, ampak tudi ti bodo šli. To je izjemna skupina igralcev, v kateri vlada izvrstno vzdušje že od začetka sezone. Več časa smo prebili na potovanjih, tekmah in v hotelih kot doma. Najmanj šestdeset tekem pomeni 140 dni v hotelih, tako da smo praktično pol leta preživeli skupaj. To pa ni mogoče, če vzdušje ni pravo," je poudaril Mourinho, ki je po nedeljski tekmi zadnjega kroga Premier lige znova zablestel v svojem slogu.

Rdeči vragi so na Old Traffordu premagali Crystal Palace z 2:0, Portugalec je takoj po tekmi odšel v prostor za novinarske konference. Seveda tam še ni bilo predstavnikov sedme sile. Vprašal je, ali je kakšno vprašanje. Odgovora seveda ni bilo in mirno je odšel.

Dolberg in Kluivert velika dragulja Ajaxa

Ajax ima spočito ekipo po besedah trenerja Petra Bosza. Z drugim mestom v prvenstvu ima Ligo prvakov že zagotovljeno. "Vsi sanjajo o finalu evropskega tekmovanja. To je za nas izjemna priložnost," je dejal Bosz.

Klub iz Amsterdama je v zadnjem desetletju precej zaostal za pričakovanji, saj zaradi manjšega televizijskega trga ni bil deležen toliko denarja kot večji evropski tekmeci.

"Oba kluba imata bogato zgodovino. Oni imajo izkušnje in večji proračun, mi pa dobro ekipo. V nasprotnem primeru ne bi bili v finalu," je razlagal Bosz, ki stavi na danskega čudežnega dečka Kasperja Dolberga in 18-letnega Justina Kluiverta, sina Ajaxove in nizozemske legende Patricka Kluiverta, ki je dosegel zmagoviti gol v finalu Lige prvakov leta 1995 proti Milanu na Dunaju (1:0).

Evropska liga, finale, Stockholm, sreda ob 20.45:

AJAX - MANCHESTER UNITED



Verjetni postavi:



Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, de Ligt, Riedewald, Schöne, Klaassen, Ziyech, B. Traore, Dolberg, Younes.

Man. United: Romero, Valencia, Jones, Blind, Darmian, Carrick, Ander Herrera, Pogba, Mhitarjan, Lingard, Rashford.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

A. G.