Nemci pustošijo po skupini C, a v Rusiji vendarle še niso

Elf že v 21. minuti vodil s 3:0

4. september 2017 ob 23:54

Stuttgart - MMC RTV SLO

Svetovni prvaki Nemci so v kvalifikacijah za SP 2018 še naprej neporaženi. V Stuttgartu so s 6:0 razbili Norvežane, že ob polčasu so vodili s 4:0.

Norvežani, ki so igrali brez poškodovanega kapetana Stefana Johansena, so bili povsem nemočni. Nemški stroj je bil hitro na visokih obratih, prvi gol je v 10. minuti zabil Mesut Özil. Z leve strani je podal Jonas Hector, Özil je z levico natančno meril. Naslednji zadetek je bil delo Juliana Draxlerja, ki se je blizu bele točke lepo obrnil in natančno meril v levi kot norveških vrat. Že v 21. minuti je po napaki norveške obrambe Nemčija hitro krenila proti norveškemu golu, akcijo je po domiselni podaji Thomasa Müllerja končal Timo Werner. Müller je v 40. minuti z desne strani podal pred gol, Werner strel z glavo je spet končal v mreži.

Nemcem vodstvo 4:0 ob polčasu ni bilo dovolj. Leon Goretzka, ki je zamenjal Müllerja, je s šestih metrov z glavo matiral Jarsteina, na teniških 6:0 pa je po podaji Kimmicha (spet z glavo) povišal Mario Gomez.

Vseeno Nemci še nimajo zagotovljenega mesta na SP-ju v Rusiji. V preostalih dveh tekmah potrebujejo eno točko. Oktobra jih čaka gostovanje v Belfastu proti prvim zasledovalcem Severnim Ircem, tri dni kasneje pa bodo doma igrali z Azerbajdžanom.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, skupina C

AZERBAJDŽAN - SAN MARINO 5:1 (2:0)

Izmajlov 20., 57., Abdulajev 25., Cevoli 71./avtogol, Sadigov 81.; Palazzi 74.

NEMČIJA - NORVEŠKA 6:0 (4:0)

Özil 10., Draxler 17., Werner 21., 40., Goretzka 50., Gomez 79.



SEVERNA IRSKA - ČEŠKA 2:0 (2:0

Evans 28., Brunt 41.

Lestvica: NEMČIJA 8 8 0 0 35:2 24 SEVERNA IRSKA 8 6 1 1 16:2 19 ČEŠKA 8 2 3 3 10:9 9 NORVEŠKA 8 2 1 5 8:16 7 AZERBAJDŽAN 8 3 1 4 8:12 10 SAN MARINO 8 0 0 8 2:38 0

Skupina E:

ARMENIJA - DANSKA 1:4 (1:2)

Korjan 6.; Delaney 17., 82., 93., Eriksen 29.



ČRNA GORA - ROMUNIJA 1:0 (0:0)

Jovetić 75.



POLJSKA - KAZAHSTAN 3:0 (1:0)

Milik 11., Glik 74., Lewandowski 86.

Lestvica: POLJSKA 8 6 1 1 18:11 19 ČRNA GORA 8 5 1 2 18:7 16 DANSKA 8 5 1 2 18:7 16 ROMUNIJA 8 2 3 3 8:8 9 ARMENIJA 8 2 0 6 7:19 6 KAZAHSTAN 8 0 2 6 4:22 2

T. O.