Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Branilec Eric Lichaj je dvakrat zadel v polno in presenetil Arsenalovega vratarja Davida Ospino. Foto: Reuters Kieran Dowell je v 85. minuti z bele točke postavil končni izid (4:2). V trenutku strela mu je spodrsnilo, gostujoči nogometaši, na čelu z vratarjem Ospino, so bili prepričani, da se je dvakrat dotaknil žoge. Foto: Reuters Protestiranje pri glavnemu sodniku Jonathanu Mossu ni pomagalo - gostitelji so povedli s 4:2. Foto: Reuters Menedžer Arsenala Arsene Wenger v Nottinghamu ni imel svojega večera. Topničarjem se prvič v 21 letih, odkar je prišel v klub, ni uspelo prebiti iz 3. kroga FA-pokala. Foto: Reuters Na Wembleyju se je Tottenham prek Wimbledona uvrstil v 4. krog tekmovanja (3:0). Dvakrat se je med strelce vpisal Harry Kane, ki je takole zadel za 1:0. Foto: Reuters Sorodne novice Coventry poskrbel za šok proti Stoku in verjeten odhod Hughesa Van Dijk na debiju odločil mestni derbi na Anfieldu Dodaj v

Nič ne bo z ubranitvijo naslova: Arsenal izpadel iz FA-pokala

Kane dvakrat v polno proti Wimbledonu

7. januar 2018 ob 19:05,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 19:24

Nottingham - MMC RTV SLO

Nogometaši Nottingham Foresta so uprizorili največje presenečenje v letošnji izvedbi FA-pokala, saj so na svojem stadionu v 3. krogu s 4:2 izločili Arsenal.

Topničarji so prvič, odkar jih vodi francoski strateg Arsene Wenger, v FA-pokalu izpadli tako zgodaj, a tokrat so preprosto morali na City Groundu položiti orožje in priznati premoč angleškemu drugoligašu. Ta je v klubski zgodovini dvakrat osvojil najstarejše pokalno nogometno tekmovanje na svetu, in sicer v sezonah 1897/98 in 1958/59.

Arsenal, rekorder po številu pokalnih naslovov - v klubske vitrine so nogometaši prinesli 13 pokalov - je to tekmovanje osvojil v prejšnji sezoni, ko je v finalu z 2:1 premagal mestnega tekmeca Chelsea.

Mertesacker izničil prednost Foresta

Topničarji so se na City Groundu v Nottinghamu v zaostanku znašli v 20. minuti, ko se je med strelce vpisal Eric Lichaj. Z desne strani je predložek pred vrata poslal Kieran Dowell, Lichaj pa je iz neposredne bližine žogo z glavo poslal pod prečko za 1:0. Veselje domačih navijačev se še ni poleglo, ko je Londončanom uspelo izenačiti. Po predložku Thea Walcotta je Rob Holding z glavo žogo poslal v prečko, odbitek pa je v mrežo vendarle zbezal Per Mertesacker.

Velemojstrski zadetek Lichaja

A še pred odmorom so gostitelji znova smuknili v vodstvo, še drugič je gostujočega vratarja Davida Ospino premagal Lichaj. 29-letni ameriški branilec, ki barve dvakratnih evropskih prvakov brani od leta 2013, si je žogo na robu kazenskega prostora zautavil s prsmi, nato pa je mojstrsko, v slogu največjih nogometnih velemojstrov, zadel pod prečko za 2:1. Ospina je moral po dobri uri igre še tretjič po žogo v svojo mrežo, potem ko ga je z bele točke po prekršku Holdinga nad Matthewom Cashem ukanil Ben Brereton.

11-metrovka, ki je dvignila veliko prahu

Arsenal se ni kar tako predal, dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja je zaostanek na -1 stopil Danny Welbeck, ki je po napaki domačega vratarja Jordana Smitha žogo z desnico poslal v prazno mrežo. V iskanju izenačenja pa so nato storili napako in prejeli še četrti zadetek. Nekdanji topničar Armand Traore je prodrl v kazenski prostor, od zadaj ga je podrl Mathieu Debuchy, glavni sodnik Jonathan Moss je še drugič pokazal na belo točko. Odgovornost je na svoja ramena prevzel Dowell in zadel za 4:2. Gostujoči nogometaši so bili prepričani, da se je 20-letnik, ki barve Nottingham Foresta brani kot posojen nogometaš Evertona, v trenutku strela, ko mu je spodrsnilo, dvakrat dotaknil okroglega usnja. Moss se je po posvetovanju s svojim pomočnikom odločil, da gol na veliko veselje domačih navijačev prizna.

Nottingham Forest, ki je v zaključku tekme ostal brez izključenega Joeja Worralla, je prednost dveh zadetkov obdržal do konca, za to je zaslužen tudi vratar Smith, ki je v sodnikovem dodatku z zadnjimi močmi preprečil veselje Chube Akpoma.

FA-pokal, 3. krog, tekme prvoligašev:

NOTTINGHAM FOREST - Arsenal 4:2 (2:1)

Lichaj 20., 44., Brereton 64./11-m, Dowell 85./11-m; Mertesacker 23., Welbeck 79.

RK: Worrall 89./Nottingham Forest

Nottingham Forest: Smith, Lichaj , Worrall , Mancienne, Traore, Osborn, Vaughan, Brereton , Dowell ( 90./Mills), Cash ( 87./McKay), Clough ( 56./Walker).

Arsenal: Ospina , Debuchy ( 88./Akpom), Mertesacker , Holding, Nelson, Willock ( 65./Nketiah), Elneny, Maitland-Niles, Walcott, Iwobi, Welbeck .

Sodnik: Jonathan Moss

SHREWSBURY TOWN - WEST HAM 0:0



TOTTENHAM - Wimbledon 3:0 (0:0)

Kane 63., 65., Vertonghen 71.

LIVERPOOL - Everton 2:1 (1:0)

Milner 35./11-m, van Dijk 84.; Sigurdsson 67.

MANCHESTER UNITED - Derby County 2:0 (0:0)

Lingard 84., Lukaku 90.

FLEETWOOD TOWN - LEICESTER 0:0



COVENTRY - Stoke City 2:1 (1:0)

Willis 24., Grimmer 68.; Adam 54./11-m

BOURNEMOUTH - WIGAN 2:2 (0:2)

Mousset 55., Cook 90.; Grigg 3., Hyndman 29./ag



Exeter - WEST BROMWICH 0:2 (0:2)

Rondon 2., Rodriguez 25.

Fulham - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Ward-Prowse 29.

MANCHESTER CITY - Burnley 4:1 (0:1)

Agüero 56., 58., Sane 71., Silva 82.; Barnes 25.



NEWCASTLE - Luton 3:1 (3:0)

Perez 30., 36., Shelvey 39.; Hylton 49.



WOLVERHAMPTON - SWANSEA 0:0



WATFORD - Bristol City 3:0 (1:0)

Carrillo 37., Deeney 57., Capoue 85.



Bolton - HUDDERSFIELD 1:2 (0:0)

Osede 64.; van La Parra 51., Williams 52.

Ponedeljek ob 20.45:

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE

Mitja Lisjak