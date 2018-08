Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Kristan ima veliko izkušenj z vodenjem ženskih ekip. Dvakrat je bil trener Radomljank, letos pa je sedel na klop Olimpije. Foto: Rok Zore Dodaj v

Nogometašice Olimpije še drugič s pol ducata prejetih zadetkov

V ponedeljek zadnja tekma proti Slovanu iz Bratislave

10. avgust 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometašice Olimpije so na domačem kvalifikacijskem turnirju Lige prvakinj doživele še drugi visok poraz. Potem ko so v uvodnem krogu z 0:6 izgubile s prvimi favoritinjami iz Minska, so jih danes z enakim izidom premagale še igralke Somatia Barcelone.

Ljubljančanke po dveh porazih nimajo več možnosti za napredovanje. V skupini 2 so brez točk in brez gola, v tekmi zadnjega kroga pa se bodo v ponedeljek ob 17.00 na stadionu Stožice pomerile še s slovaško zasedbo Slovana iz Bratislave. Slovakinje so danes na prvi tekmi drugega kroga z 0:1 klonile proti Minsku.

Ciprske prvakinje so bile podjetnejše že v prvem polčasu, ko je domačo mrežo dvakrat z izjemnim posredovanjem rešila kapetanka Manja Benak. Po prvem polčasu brez golov so gostiteljice močno popustile v drugem, ko so tekmice s Cipra najprej med 48. in 51. minuto dosegle tri gole.

V 48. minuti je bila Hayesova najvišja v skoku po podaji s prostega strela, za vodstvo gostij. Drugi gol je padel po prodoru po levem boku, tu so Ciprčanke res najmočnejše, na to pa je pred tekmo opozarjal že domači trener Peter Kristan. V 51. minuti je morala domača vratarka Špela Fras po žogo po izvrstnem prostem strelu gostij. Do konca tekme so gostje zabile še trikrat.

Belorusinje in Ciprčanke imajo tako po dveh krogih poln izkupiček šestih točk in bodo v ponedeljek na stadionu v Šiški odločale o prvem mestu in nadaljevanju tekmovanja v Ligi prvakinj.

"Že drugo tekmo zapored smo v razmaku nekaj minut dobili tri gole. Zbranosti in kondicije ni dovolj, pa tudi vratarke bodo morale pokazati več. Predaje ni. V ponedeljek je nova tekma. Želimo si, da bi ga končali z zmago," je pojasnil trener Kristan, ki je v lanski sezoni vodil Radomlje.

Manja Rogan je dodala: "Škoda je, ker si spet nismo upale igrati. Ne morem tudi razumeti, da smo spet dovolili, da v treh minutah dobimo tri zadetke. To bo treba nujno popraviti, če želimo biti resna ekipa."

Liga prvakinj, kvalifikacije, 2. krog:

OLIMPIJA LJUBLJANA - SOMATIO BARCELONA 0:6 (0:0)

Hayes 48., 67., Freda 50., 88., Akaffou 51., Georgiou 74.

Olimpija Ljubljana: Fras, Kos, Kralj, Mori, Milović, Benak, Kumalič (54./Vindišar), Angelovska, Škvorc, Rogan, Kalašić.



MINSK - SLOVAN BRATISLAVA 1:0

A. G.