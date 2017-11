Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kapetan Gianluigi Buffon si ne sme privoščiti, da bi danes dobil zadetek, saj bi morala Italija v tem primeru trikrat zatresti švedsko mrežo, da bi se prebila na SP 2018. Foto: Reuters Sorodne novice Ventura po slabi predstavi v Stockholmu bentil nad sodniki Joker Johansson potisnil Italijane v neugoden položaj Dodaj v

Ob 20.45: Italija - Švedska

Jutri še dvoboj Danske in Irske

13. november 2017 ob 20:28

Milano - MMC RTV SLO

Nogometašem Italije grozi, da bodo prvič po letu 1958 ostali brez svetovnega prvenstva. Danes morajo v Milanu izničiti zaostanek s prve tekme proti Švedski (1:0).

V petek se azzurri v Stockholmu niso izkazali, igrali so preveč boječe, Švedi pa so z agresivno igro to znali izkoristiti. V drugem polčasu je zadel rezervist Jakob Johansson.

Povratna tekma se bo na San Siru začela ob 20.45. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Dodatne kvalifikacije za SP, danes ob 20.45:

ITALIJA - ŠVEDSKA (prva tekma: 0:1)



Italija: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian, Immobile, Gabbiadini.

Švedska: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Berg, Forsberg, Johansson, Claesson, Toivonen.





Torek ob 20.45:

DANSKA - IRSKA (prva tekma: 0:0)

T. O.