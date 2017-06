Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za Jana Oblaka bi bilo vse razen treh točk na tekmi proti Malti veliko razočaranje. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Katanec: V Glasgowu smo prepozno prišli v slačilnico z ogrevanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oblak: Morda pa nas bo poraz proti Škotski zbudil

Do prejetega gola Malta trd tekmec

1. junij 2017 ob 19:23

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Del nogometne reprezentance se je že zbral na Brdu pri Kranju. 15 igralcev se za zdaj pripravlja na kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Malti, ki bo 10. junija.

Preostali reprezentanti se bodo Srečku Katancu pridružili v nedeljo. Na dvoboju proti Malti, ki bo v Stožicah, za Slovenijo šteje le zmaga. "Pričakovanja so, da bomo to tekmo dobili. Potem pa iz tekme v tekmo naprej. Optimisti smo vedno in vedno bomo. Upamo, da bomo na koncu kvalifikacij veseli in da se bomo prebili na svetovno prvenstvo. Vemo, da bo težko, ampak optimizma je veliko," je povedal prvi vratar Jan Oblak.

Čuvaj mreže madridskega Atletica je priznal, da so na Škotskem igrali zelo slabo in upravičeno izgubili (0:1): "Mogoče pa nas bo to zbudilo, da bomo videli, da moramo res na vsaki tekmi dati več kot 100 odstotkov. Nobena tekma namreč ni lahka. Upam, da bomo odslej kazali takšne igre kot proti Slovaški in Angliji."

Ob odsotnosti Boštjana Cesarja, ki tako kot Miral Samardžić in Valter Birsa nima pravice nastopa zaradi kartonov, bo kapetanski trak na roki Bojana Jokića, ki je na izboru povedal. "Zmaga nad Malto in uvrstitev na svetovno prvenstvo sta cilja. Prvi bomo težko, za drugo mesto pa se bomo borili z drugimi ekipami. Zdaj nas čaka na papirju lažja tekma, vemo pa, da moramo zmagati, če hočemo kotirati visoko."

"Na Malti sicer nisem bil, ampak sem videl, da so zelo trd tekmec, dokler jim ne daš prvega gola. Potem malce padejo. Torej moramo čim prej zadeti in potem bo veliko lažje. Biti pa moramo potrpežljivi, to bo ključnega pomena," je dodal.

Slovenci so se nazadnje z Malto merili novembra, ko so v gosteh zmagali z 1:0. Pred tem so v kvalifikacijah za EP 2004 Malto v gosteh premagali s 3:1, doma pa s 3:0. Leta 1996 sta se ekipi na prijateljski tekmi razšli z 0:0, dve leti prej pa so Slovenci zmagali z 1:0. Slovenija je po petih krogih v skupini E na tretjem mestu z osmimi točkami. Pred njo sta Anglija s 13 in Slovaška z devetimi točkami.

Skupina F, sobota, 10. junija, ob 18.00:

SLOVENIJA - MALTA (Ljubljana)



ŠKOTSKA - ANGLIJA



Ob 20.45:

LITVA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 5 4 1 0 8:0 13 SLOVAŠKA 5 3 0 2 10:3 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 4:3 8 ŠKOTSKA 5 2 1 2 7:8 7 LITVA 5 1 2 2 5:9 5 MALTA 5 0 0 5 2:13 0

T. J.