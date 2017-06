Obtožbe o podpori terorizma pod vprašaj postavile SP v Katarju

Največji izziv za organizatorje do zdaj

6. junij 2017 ob 11:42

Doha - MMC RTV SLO

Potem ko so sosednje države prekinile diplomatske vezi s Katarjem in blokirale meje, se je nad organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2022 vzbudil dvom.

Zalivske države Savdska Arabija, Bahrajn in Združeni arabski emirati so v ponedeljek prekinile diplomatske vezi s Katarjem, ki ga obtožujejo destabilizacije regije in podpiranja terorističnih skupin. Riad je medtem zaprl tudi meje in prekinil zračne, morske in kopenske vezi s Katarjem, meja s Savdsko Arabijo pa je tudi edina kopenska meja te arabske države, ki so jo obenem tudi izločili iz koalicije, ki pod savdskim vodstvom izvaja vojaške operacije v Jemnu. Prekinitvi odnosov so se pridružili še Egipt, Jemen, Libija in Maldivi.

Tako je edina kopenska pot v državo, ki leži na majhnem polotoku, zaprta, sosede pa so prepovedale tudi uporabo svojih pristanišč in zračnega prostora. Egipt je na primer že zaprl zračni prostor za katarska letala, kar naj bi v kratkem storila tudi Savdska Arabija in Bahrajn. Katarci so nad trenutno situacijo zaskrbljeni in so že začeli delati zaloge hrane, saj je kopenska meja zaprta, veliko logistično oviro za državo in njeno letalsko družbo Qatar Airways pa predstavlja tudi zaprtje zračnega prostora.

Nezadovoljstvo nad ravnanjem Katarja v zadnjih letih narašča. ZAE je ogorčen nad katarsko podporo Muslimanski bratovščini, Savdska Arabija pa Doho obtožuje, da podpira džihadistične skrajneže Al Kaide in Islamske države. Katar sicer vehementno zavrača obtožbe o financiranju terorističnih skupin, zadnjo potezo držav pa je zunanje ministrstvo označilo za kampanjo laži in namen oslabitve Katarja. Katarski emir šejk Tamin bin Hamad Al Tani vedno poudarja, da bo organizacija tako pomembnega dogodka, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, dramatično povečala prepoznavnost majhne, a bogate države. Ob tem dodaja, da bo takšna, sicer "mehka moč", pomagala pri obrambi pred vmešavanjem sosednjih držav.

Organizacijski odbor svetovnega prvenstva v nogometu glede trenutnega položaja še ni podal uradne izjave, toda, kot piše Guardian, ki se sklicuje na vire v državi, je kriza večja, kot kateri koli izziv, s katerim se je Katar soočil po sporni pridobitvi organizacije leta 2010. Nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter je namreč razkril, da so politični vplivi odigrali vlogo pri izbiri Katarja za gostitelja mundiala. Glede pridobitve organizacije in obtožb glede korupcije je potekalo vrsto preiskav, Katar pa se nenehno sooča s kritikami zaradi ravnanja in položaja migrantskih gradbenih delavcev. Organizaciji prvenstva so namenili več milijard dolarjev, kamor je vključena izgradnja devetih stadionov in veliko druge infrastrukture. Turnir so zaradi neznosne vročine z izjemno visokimi temperaturami s poletnega prestavili na zimski termin.

Pet let pred prvenstvom je organizacija pod vprašajem. Predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel je dejal, da se bo pogovoril z nemško vlado in z Uefo, s katerima bo poskušal najti ustrezno politično rešitev. Ob tem je dodal, da takšni dogodki ne smejo biti v državah, ki podpirajo terorizem. Pri Fifi, ki jo sponzorira Qatar Airways, položaja niso želeli komentirati, dejali so le, da so ves čas v kontaktu z organizatorji, še piše Guardian.

T. J.