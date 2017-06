Perez prepričan, da bo Ronaldo ostal v Realu

Ni lovec na denar, hoče biti le najboljši na svetu

20. junij 2017 ob 11:23

Madrid - MMC RTV SLO

Florentino Perez je kot edini kandidat dobil novi štiriletni predsedniški mandat v Real Madridu, njegova prva naloga pa je v klubu zadržati Cristiana Ronalda.

Portugalski zvezdnik je po poročanju številnih medijev nepričakovano najavil odhod iz Madrida, ali je vse skupaj povezano z domnevno utajo davkov, pa je še neznanka. Perez se bo z Ronaldom pogovoril po koncu Pokala konfederacij v Rusiji, ki se bo zaključil 2. julija.

"Ronaldo je igralec Real Madrida. Navdušeni smo nad njim, toda v časopisu se je pojavila zgodbam, da je nezadovoljen z obravnavo pri plačilu davkov. Menim, da je najbolje za klub in njega, da ostane. Bomo videli. Cristiano je igralec Reala in nekaj zelo čudnega bi se moralo zgoditi, da to ne bi ostal," je povedal Perez.

Perez je povedal, da je za Ronaldovo namero izvedel, ko so mu poslali naslovnico portugalskega športnega časopisa A Bola. Ta je tesno povezan z Ronaldovim agentom Jorgejem Mendesom. Po navedbah portugalskih novinarjev naj bi bila Ronaldova odločitev dokončna.

Perez je odločno zavrnil, da bi klub lahko plačal kakršno koli Ronaldovo kazen, ki bi mu jo dala davkarija: "V tem ne vidim nobenega smisla. Prav tako sem prepričan, da Ronaldo tega ne bi hotel. Če je jezen, zagotovo ne gre za denar, ampak za njegovo obravnavo v medijih."

"Nazadnje, ko sem govoril z njim, je bilo v Cardiffu. Vse je bilo normalno, bil je vesel in navdušen. Pogovarjala sva se o naslednji sezoni," je povedal Perez in zanikal, da bi se pogovarjal z agentom Mendesom.

"Poznam ga. On je dober fant, tako nogometaš kot oseba. Vse skupaj je zelo čudno. Moram se pogovoriti z njim. Vsi v klubu smo prepričani, da je vedno hotel izpolniti svoje finančne obveznosti. Moramo izhajati iz predpostavke o nedolžnosti. Nekatere stvari v medijih so prizadele tudi mene, čeprav nimam nič s tem. On je človek solidarnosti. Njegovi odvetniki pravijo, da na tem ni nič. Morda gre za nesporazum, zagotovo ne gre za namero. On verjame, da ni naredil nikakršnega prekrška in vsa ta obtoževanja so ga prizadela. Tudi mene bi," je povedal Perez in dodal: "Ronaldo ni lovec za denarjem. Hoče biti najboljši nogometaš na svetu, denar je v drugem planu."

Perez je še povedal, da ni dobil nikakršne ponudbe ne za Ronalda ne za Jamesa Rodrigueza in Alvara Morato, ki sta tarča poletnih špekulacij.

R. K.