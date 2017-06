Podlogar v Grčijo, Gačan v Domžalah

V Grčiji tudi Matic Kotnik

20. junij 2017 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski nogometaš Matej Podlogar se iz Celja seli v Grčijo, kjer je okrepil novega prvoligaša Lamio.

Podlogar, ki je v prvi slovenski ligi ob Celju igral še za Interblock, Rudar in Domžale, je s klubom iz Lamie podpisal enoletno pogodbo. Pred njim je v Grčijo iz Celja odšel tudi vratar Matic Kotnik, ki bo v novi sezoni branil za Panionios.

Medtem ko so Celjani ostali brez dveh igralcev, so Domžalčani v svoje vrste zvabili še četrto letošnjo okrepitev. Novinec v domžalskih vrstah bo tudi 194 cm visoki branilec Faruk Gačan, ki je v zadnjih treh sezonah igral za Mladost Doboj-Kakanj.

Gačan prinaša kvaliteto v zračnih dvobojih

"Po odhodu Roka Elsnerja smo na položaju osrednjega branilca potrebovali dodatno rešitev. Faruk je igralec, ki odgovarja vsem zahtevam našega strokovnega vodstva, obenem pa nam prinaša nekaj prepotrebne kvalitete v zračnih dvobojih, ki so nam pogosto povzročali težave. V Bosni in Hercegovini se je zelo izkazal in si ustvaril ime, seveda pa bo potrebno nekaj časa za prilagoditev na naš sistem dela in igre ter na slovensko tekmovanje, ki je specifično," je o novem igralcu v domžalskih vrstah za klubsko spletno stran spregovoril športni direktor Matej Oražem.

Pred Gačanom, ki je bil pred podpisom pogodbe na preizkušnji in je odigral obe dozdajšnji pripravljalni tekmi, so novinci v Domžalah še Lovro Bizjak, Tilen Klemenčič in Kristijan Šipek, ki pa bo zaradi poškodbe kolena prvi polovico sezono moral izpustiti.

A. V.