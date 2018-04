Ankaran sredi Velenja šokiral Rudar

Rudar povedel že v osmi minuti

12. april 2018 ob 17:23,

12. april 2018

Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Ankaran Hrvatinov so v zaostali tekmi 20. kroga državnega prvenstva s 3:2 presenetili Rudar v gosteh in se odlepili z dna lestvice.

Rudar je povedel že v osmi minuti. Dominik Radić je dobro preigraval v kazenskem prostoru, nato pa žogo poslal v levi zgornji kot nemočnega Primoža Bužana.

Ankaran je izenačil v 31. minuti. Erik Gliha je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je najvišje skočil Tim Vodeb in z glavo matiral Marka Pridigarja. Žoga je končala v njegovi mali mrežici. A odgovor Rudarja je sledil že v naslednjem napadu, ko je bil Vlatko Šimunac na pravem mestu po podaji Davida Kašnika. Šimunac je žogo z nekaj metrov z glavo poslal pod prečko. To je bil tudi izid prvega polčasa.

Santos in Delgado pripravila preobrat

Ankaran se je tudi v nadaljevanju dobro držal in v 53. minuti izenačil. Gliha je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Felipe Santos in žogo z glavo diagonalno poslal za hrbet Pridigarja. A to še ni bilo vse. Ankaran je v 83. minuti prišel do zmagovitega gola, ki ga je s strelom po tleh zabil Raoul Junior Delgado. Končna statistika: posest žoge 57:43, streli 13:11 - oboje za Rudar, streli v okvir vrat pa 6:6.

PRELOŽENA TEKMA 20. KROGA

RUDAR - ANKARAN HRVATINI 2:3 (2:1)

Radić 8., Šimunac 34.; Vodeb 32., dos Santos 53., Delgado 83.

Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik, Tomašević, Pušaver, Bijol , Parfitt-Williams , Novak (61./Bolha), Črnčič (28./Šimunac), Šehić (74./Tučić), Radić.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Soldo, Badžim , Mate, Nkama , Suljić, Delgado, Vodeb , Santos (90./Bišević), Furjan (46./Pahor).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Lestvica: OLIMPIJA 26 19 5 2 48:11 62 MARIBOR 26 16 7 3 47:20 55 DOMŽALE 25 16 4 5 57:20 52 RUDAR 26 12 4 10 38:34 40 CELJE 25 10 6 9 42:35 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 24 7 5 12 30:41 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 ANKARAN HRVATINI 26 3 7 16 23:63 16 TRIGLAV 26 3 6 17 20:54 15

A. V.