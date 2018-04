Bišćan: Fantje so me presenetili, pokazali so, koliko so napredovali

Prihodnjo nedeljo gostovanje v Krškem, nato v Stožice prihajajo Domžale

1. april 2018 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na tribuni so bili ljudje iz Juventusa in drugih velikih klubov ter so pohvalili našo igro. V prihodnje moramo ponavljati takšne predstave in tudi v Evropi narediti korak naprej," je po remiju na sobotnem derbiju povedal predsednik Olimpije Milan Mandarić.

Prvi mož kluba je bil zelo zadovoljen z igro, ki jo je prikazalo njegovo moštvo proti Mariboru (1:1), z rezultatom bi bil še bolj, če bi Olimpija zmagala. "Zmanjkalo je nekaj sreče, Handanović je res izjemno ubranil tisto priložnost pri našem vodstvu z 1:0. Sicer pa smo se predstavili kot resna nogometna ekipa. To je bil eden izmed vrhuncev, kar smo jih videli v treh letih, odkar sem tu. Mislim, da si zaslužimo prvo mesto, nismo slučajno na vrhu lestvice. Videli ste, kako igra Olimpija - s hitrim ritmom, to je pravi nogomet. Gremo po naslov, je pa do konca prvenstva še kar nekaj tekem, moramo gledati vsako posebej in ne prehitevati dogodkov."

Čanađija: Imeli smo nekatere posebne naloge

Mandarić je pred tekmo obiskal igralce in jim zaželel srečo. Tudi oni so imeli po koncu podobne občutke kot predsednik. "Po eni strani smo zadovoljni, po drugi bi si zaslužili kaj več," je dejal Dario Čanađija, ki je tokrat pomagal na levi strani vezne vrste pri pokrivanju nevarnega Martina Milca.

"Igral sem malo tu, malo tam. Imeli smo nekatere posebne naloge in mislim, da sem odigral dobro in tako, kot je trener zahteval od mene. Na srečo sem se na tem položaju malce preizkusil že pri Matjažu Keku na Reki v lanski sezoni," je razložil 23-letnik iz Bjelovarja, ki je pravočasno odpravil manjše težave z adduktorjem.

"Ne smemo odpisati Domžal"

Navdušen je bil nad navijaško kuliso v Stožicah. "Prekrasno je bilo. Že na prvem derbiju je bilo lepo, danes pa še lepše. Navijači so nas fantastično spodbujali vso tekmo in nam dali dodatno energijo. Borili smo se do konca, njihova podpora nam veliko pomeni."

Čanađija kljub 10 točkam prednosti pred Mariborom ostaja previden, do konca prvenstva bo Olimpija odigrala še 11 ligaških tekem, že v sredo jo čaka tudi prvo polfinalno srečanje v pokalu proti Celju. "Težko in razburljivo bo še do konca sezone, toda če bomo pravi in bomo zmagovali, nam ne bo treba gledati na Maribor. Ne smemo odpisati niti Domžal, ki so tudi zelo kakovostna ekipa. Z njimi se bomo pomerili še dvakrat, zato je še vse mogoče." Domžale, ki imajo za sabo niz devetih zmag, bodo v Stožicah gostovale čez dva tedna, še prej pa se bo Olimpija prihodnjo nedeljo odpravila v Krško.

Bišćana veseli predvsem način, kako so igrali

Olimpija, kot že rečeno, lahko obžaluje predvsem zamujeno priložnost Ricarda Alvesa v 75. minuti, ko je izvrstno reagiral Jasmin Handanović, mu preprečil zadetek iz neposredne bližine in poskrbel, da Maribor še ohranja nekaj upov v boju za prvenstveno lovoriko.

"Če bi pred tekmo izbiral igralca, za katerega bi bil najbolj prepričan, da iz takšne priložnosti zadene, bi bil to Alves. Če bi zadeli, bi bil naslov malo bližje, a zadovoljni smo tudi s točko, veseli pa me predvsem način, kako smo danes igrali. V celoti gledano smo bili boljša ekipa in bližje zmagi, ponosen sem na svoje moštvo. Težko zahtevam več od fantov, kot so igrali v prvem polčasu. Mene so presenetili, pokazali so, koliko so napredovali oziroma koliko imamo še rezerv," je poudaril trener Igor Bišćan.

"Maribor je težko sestavil pet podaj"

Nato je podrobneje analiziral odlično predstavo v prvem polčasu, pri kateri je manjkal le kakšen zadetek. "Prvih 30, 35 minut smo igrali na zelo visoki ravni. Ko ena ekipa tako dominira, po navadi doseže vsaj en gol. Bili smo pogumni, ko smo imeli žogo in ko je nismo imeli. Izkazali smo se pri podajah, kombinatoriki in v zgoščenem prostoru, še posebej pa, ko smo izgubili žogo. Bili smo agresivni in odločni, da jo dobimo nazaj. Maribor je težko sestavil pet podaj."

V nadaljevanju Olimpija ni več tako prevladovala, kar pa je bilo po Bišćanovem mnenju pričakovati. "Pred koncem prvega polčasa se je videlo, da preprosto ne bomo mogli zdržati in v takšnem ritmu odigrati vse tekme, tega smo se zavedali. Kljub majhnemu padcu energije pa se je tekma odvijala tako, kot nam je ustrezalo. Pripravili smo si še eno veliko priložnost in imeli zaključno žogo. Seveda je prišlo obdobje, ko je Maribor prišel do zraka ter nadziral žogo in igro, tedaj smo za trenutek tudi preveč izgubili nadzor nad igro in prišli v položaj, da igramo tako kot Maribor, z veliko prostora v sredini, kar nam ne ustreza. Čestitke obema ekipama, tekma je bila kakovostna in zanimiva, z veliko vsebine."



Novinarska konferenca po tekmi Olimpija - Maribor

M. R.