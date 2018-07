Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Elvir Ibišević bo v novi sezoni zaigral za NK Celje. Foto: EPA Dodaj v

Bratranec Vedada Ibiševića podpisal za Celje

Bil je član izbrane vrste Združenih držav Amerike do 17 let

18. julij 2018 ob 12:59

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjski nogometni prvoligaš se je dva dni pred začetkom nove tekmovalne sezone v konici napada okrepil z 20-letnim Elvirjem Ibiševićem, ki ima poleg bosanskega tudi ameriški potni list.

188 centimetrov visoki napadalec je s Celjem sklenil triletno pogodbo, do 31. maja 2021, so sporočili iz kluba.

Ibišević je bratranec Vedada Ibiševića, bosanskega reprezentanta, ki igra za Hertho iz Berlina. V ZDA je nosil dres ekipe Omaha Mavericks, ekipe univerze Nebraska Omaha, pogodba s Celjem pa je njegova prva profesionalna pogodba.

Bil je član izbrane vrste Združenih držav Amerike do 17 let, vpisal pa je tudi en nastop v dresu članske reprezentance Bosne in Hercegovine, ko je 28. januarja dobil priložnost na prijateljski tekmi z ZDA.

"Počutim se zelo dobro, saj sem počaščen, da sem tukaj. Veselim se začetka nove sezone, da bom ekipi Celja pomagal po svojih najboljših močeh. Komaj čakam, da se tukaj popolnoma ustalim in začnem igrati," so bile prve besede Elvirja Ibiševića po prihodu v Celje.

M. L.