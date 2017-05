Foto: Vijol'čni dan v Mariboru ob proslavi "zelo sladkega naslova"

Novaković bo odločitev o (ne)nadaljevanju kariere sporočil po Malti

28. maj 2017 ob 09:33

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nogometaši Maribora so sinoči po zadnji tekmi prvoligaške sezone 14. dvignili pokal za naslov državnega prvaka. Na slavju je bilo približno 7.000 navijačev.

To je manj kot v preteklosti, skrhan navijaški naboj je posledica slabših izidov v zadnjem obdobju. Maribor si je naslov prvaka zagotovil že v 31. krogu, v zadnjih krogih, kot rečeno, ni blestel, a je vseeno ohranil zajetno prednost. Dejavnosti v okolici stadiona so se začele že okoli poldneva, ljudje so sončno soboto, številne športne dejavnosti in bogatejšo kulinarično ponudbo izkoristili tudi za družinska srečanja.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Rade Mijatović je pokal izročil kapetanu Marcosu Tavaresu, za katerega je to že sedmi naslov v Mariboru. "To je zelo sladek naslov, ker lani nismo bili prvaki," je povedal Brazilec.

"Že nekaj tednov slavimo, igra na zadnjih nekaj tekmah žal ni bila na ravni, a danes smo vseeno zmagali. Imamo vijol'čni dan in se veselimo skupaj z navijači," je dodal Matej Palčič.

"Nova": Čestitam vsem, da smo stali skupaj

Trener Darko Milanič je dejal: "Fantom sem že pred tekmo iz srca čestital za odlično opravljeno delo, odrekanje in pripadnost slačilnici od prvega do zadnjega trenutka. Imeli smo samo dva padca v sezoni, ta zadnji je bil neboleč, avgustovski pa nas je naredil še bolj močne."

Milivoje Novaković proti Krškemu (1:0) ni igral, je pa Mariboru do naslova pomagal z 11 zadetki. "Če ne štejemo nižjih lig, je to zame prvi naslov v dolgi in uspešni karieri. Ponosen sem nase. Imamo lep zaključek sezone, čestitam fantom in navijačem, da smo stali skupaj. Prevladala je pozitivna energija. Delovali smo kot ekipa, ki je včasih izvrgla kakšnega posameznika - Luko Zahovića, mene, Dareta Vršiča ... Za to je zaslužno celo moštvo. Na ključnih tekmah so prišle do izraza individualna kakovost in izkušnje. Ekipa ima hrbtenico, to se vidi, zato smo zasluženo prvaki."

Novakovića, ki je pred desetimi dnevi dopolnil 38 let, zdaj čaka še reprezentančna tekma proti Malti, potem pa bomo videli, ali bo nadaljeval kariero. "Za zdaj je prehitro govoriti o tem. Odigral bom še za reprezentanco, nato pa se bom skupaj z družino odločil, kako naprej. Možnosti so 50:50, pustimo se presenetiti."

Slavje vijoličastih je potekalo na južni ploščadi pred stadionom, po dvigu pokala je bil koncert in nato še velik ognjemet. Po krajšem premoru se bodo nogometaši na novo sezono začeli pripravljati že 8. junija. Zanimivo bo spremljati, ali bo med njimi tudi najboljši igralec letošnje sezone Dare Vršič, ki (še) ni podaljšal pogodbe.

M. R., Simon Šparavec, TV Slovenija; foto: BoBo/Žiga Živulović jr.