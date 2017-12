Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Alen Šćulac je podpisal pogodbo do junija 2019. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Krčane odslej vodi Šćulac

Šćulac na trenerskem stolčku zamenjal Balajića

28. december 2017 ob 16:31

Krško - MMC RTV SLO, STA

Alen Šćulac je novi trener nogometašev Krškega, so danes sporočili iz kluba. Na mestu prvega stratega kluba bo Šćulac nasledil Stipeta Balajića.

"Veseli nas, da smo se za vodenje članskega moštva dogovorili s trenerjem, kot je Alen Šćulac. Njegov način dela se popolnoma ujema s strategijo kluba, katere bistvo je dajati priložnost mladim nogometašem iz lastne nogometne šole in najperspektivnejšim omogočiti dokazovanje v članskem moštvu, ki bo igralo v prvi ligi," ob novici o novem trenerju na spletni strani kluba citirajo predsednika Zorana Omerzuja.

Šćulac je podpisal pogodbo do junija 2019, z ekipo pa bo priprave na spomladanski del sezone začel 8. januarja.

Strategija kluba odločilna

"Za prihod v Krško sem se odločil na podlagi strategije kluba, ki sloni na uveljavitvi mladih igralcev, kar mi je blizu, saj sem podobno zgodbo uspešno spisal že v Dekanih. Velik izziv zame osebno je, da to ponovim s Krškim na prvoligaški sceni. Osnovni cilj sezone je, da načrtno pripravimo igralce za čim boljše spomladanske predstave in dokončno uveljavimo nekatere mlade igralce. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vodstvu in igralcem NK-ja Dekani za uspešno sodelovanje, želim jim še veliko športnih uspehov," pa je ob prihodu v mesto z edino jedrsko elektrarno v državi povedal novi trener, ki je moštvo Dekanov lani iz tretje pripeljal v drugo slovensko ligo.

M. L.