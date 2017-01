Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Maribor se želi čim bolje pripraviti na začetek pomladanskega dela Prve lige, ko 25. februarja v Ljudski vrt prihaja Olimpija. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milanič igralcem priskrbel tri dodatne proste dni

Priprave v Moravskih Toplicah in Turčiji

12. januar 2017 ob 16:20

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so začeli priprave na spomladanski del sezone. Vijoličasti so se po 32 dneh najprej tradicionalno zbrali na večerji, danes pa opravili tudi prvi trening.

Na zbor je prišlo 27 igralcev, zaradi reprezentančnih obveznosti v selekciji U-18 sta manjkala Žan Celar in Adis Hodžić. V primerjavi z ekipo, ki je končala jesenski del sezone na prvem mestu, se je od vijoličastega dresa poslovil le Erik Janža, zdaj že član Viktoria Plzna.

"Načrt priprav sem izdelal že pred koncem prejšnjega tekmovalnega obdobja, potem pa ga zaradi dogovorjene zaslužene nagrade, če bomo po zadnjem jesenskem krogu na prvem mestu, spremenil in omogočil še tri dodatne proste dni," je povedal trener Darko Milanič.

Spored pripravljalnih tekem:

- 18. 1. Nafta - 21. 1. Zalaegerszeg - 28. 1. Gorica - 1. 2. Arsenal Tula - 4. 2. Bate Borisov - 6. 2. Zenit - 8. 2. Ludogorec - 11. 2. Budućnost Podgorica - 18. 2. Rudar Velenje





Konec januarja v Turčijo

Ekipa se v nedeljo seli na priprave v Moravske Toplice, 30. januarja pa v Turčijo. Pred potjo v Belek so predvidene tri tekme (prizorišča bodo določena naknadno glede na vremenske razmere), v turški pripravljalni bazi sledi pet tekem, v pričakovanju začetka spomladanskega dela sezone pa bo tekmec še velenjski Rudar.



"Pozorni bomo na vsako malenkost"

Darko Milanič: "Delali bomo v slabših vremenskih razmerah, tudi na umetni travi. Zamisel je takšna, da ne bomo kot v nekdanjih časih sprva le nabirali kondicije in moči, ampak bomo že od prvega dne postavljali temelje, tako da bomo pomešali vse zahteve in hitro namenili poudarek tudi taktičnim zadevam. Pozorni bomo na vsako malenkost. Ker imamo več časa, bo obseg treningov v uvodni fazi drugačen kot potem ob koncu pripravljalnega obdobja. Zato želim popolno osredotočenost na naše naloge."

Krajši seznam poškodovanih

Zamudnikov na zbor ni bilo, seznam poškodovanih se je skrajšal, stanje je precej boljše. "Stanje se je občutno izboljšalo. Čeprav so vmes nekateri imeli določene težave, so v večji meri odpravljene. S sodelavci imamo razdeljene skupine igralcev, s katerimi smo redno v stikih in po zagotovilih trenerjev vse poteka nemoteno. Fantom je za zdaj uspelo oddelati programe, ki so jih dobili. Milivoje Novaković je vmes zbolel, a bo kljub lažjim bolečinam v gležnju začel priprave. Najbolj bo tako treba paziti pri Palčiču zaradi njegovih težav s tetivo in kolenom. Gledano v celoti so obeti spodbudni, natančno oceno pa bomo podali ob zboru."

T. O.