Milanič pred Krškim: Brez panike. Vse je še odprto v boju za naslov.

Vodilna Olimpija v nedeljo gostuje pri Ankaranu

16. marec 2018 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Državno prvenstvo v nogometu se konec tedna nadaljuje s tekmami 24. kroga, ki ga v soboto ob 15.00 odpirata Rudar in Celje. A zanimiveje bo v Ljudskem vrtu, kjer si Maribor proti Krškemu ne sme privoščiti spodrsljaja.

Vijoličasti so po porazu proti Domžalam (1:2) pod pritiskom, saj jim spomladi ne gre po načrtih. Ob tekmi manj za vodilno Olimpijo zaostajajo že za sedem točk. Poln izkupiček proti Krčanom je zato nujnost, česar se zaveda tudi trener domačih Darko Milanič.

Vsak posameznik mora živeti za tekmo

"Moramo zmagati! Vsak posameznik, z menoj na čelu, mora živeti za to tekmo. In potem le za naslednjo. Napake, ki so se nam dogajale na zadnjih tekmah, veliko stanejo in so nedopustne. Ne smejo se več ponavljati, prav tako nihče ne sme pomisliti, da je situacija nerešljiva. Vse je še odprto v boju za naslov. To niso prazne besede, pred nami je ogromno tekem, še dva derbija. Najprej pa Krško," je za spletno stran kluba dejal Milanič.

Milanič: Potrebujemo večjo zbranost in natančnost

Milanič zaradi rumenih kartonov ne bo mogel računati na Martina Milca. Namesto njega bo igral Adis Hodžić. "Igral bo Hodžić. Manjkala bosta Kassim Doumbia in Blaž Vrhovec, drugi so med kandidati za nastop. Pričakujemo obrambno usmerjene goste z zgoščeno sredino. Skušali bodo izkoristiti hitrost v protinapadih, mi pa moramo aktivirati svoje prednosti. Začeti moramo iz temeljev. Slabo smo se odzivali v fazi branjenja na prejšnjih tekmah, zato najprej potrebujemo stabilnost v obrambni vrsti in iz tega juriš naprej še z večjo željo po doseganju zadetka. Imamo napadalno miselnost, potrebujemo pa večjo zbranost in natančnost," pravi Milanič.

Krško je v zimskem premoru prevzel Alen Ščulac, ki pa v uvodnih dveh tekmah še ni okusil zmage. Po porazu z Rudarjem (3:0) je remiziral z Ankaranom (1:1). Krčani so na sedmem mestu prvenstvene lestvice.

Vodilna Olimpija bo v nedeljo ob 13.00 v Novi Gorici igrala z Ankaranom.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 24. krog



Sobota ob 15.00:

RUDAR - CELJE



Ob 18.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA

(v Novi Gorici; brez gledalcev)



Ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 17.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 22 14 6 2 38:15 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 21 10 3 8 28:23 33 CELJE 22 9 6 7 32:29 33 GORICA 22 8 2 12 22:32 26 KRŠKO 20 5 5 10 25:38 20 ALUMINIJ 22 4 6 12 22:36 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

A. V.