Za mano so prijetni prvi dnevi, vsi so prijazni, nisem imel težav s prilagoditvijo. Do zdaj sem užival na vseh treningih in tekmah. Vsi fantje govorijo že o derbiju. Smo aktualni prvaki, tja gremo brez strahu in upajmo, da bomo uresničili vse trenerjeve zamisli. Nathan Oduwa

Mitrović: Mislim, da imamo večjo kakovost kot Maribor

Pri Olimpiji predstavili načrte pred derbijem

22. februar 2017 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kdo bo v vratih Olimpije na sobotnem derbiju v Mariboru, še ni znano, je pa po besedah športnega direktorja Ranka Stojića jasno, da v ekipi ne bo Roka Kronavetra.

Najboljšemu nogometašu Prve lige TS v lanski sezoni še vedno iščejo nov klub, saj želi oditi iz Ljubljane. Stojić pravi, da bodo prestop v "oddaljeno državo" najbrž uredili še ta teden.

Mariborčan sicer še vedno trenira z Olimpijo, tako je bilo tudi dopoldne na stadionu Železničarskega atletskega kluba v Šiški, kjer so Ljubljančani opravili drugi dan vadbe po vrnitvi s priprav v Turčiji. Prav tako sta trenirala Andraž Kirm in Julius Wobay, ki ju v Beleku sicer ni bilo, saj nista več v prvem planu. Afričan je celo trdil, da ga je klub suspendiral, a naj bi se po včerajšnjem pogovoru s Stojićem strasti le pomirile. Športni direktor je dejal, da bo tudi Wobay konkuriral za igranje, ko izboljša fizično pripravljenost.

"Mislim, da smo tako glede količine kot kakovosti dela naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi uigrali moštvo. Gotovo bodo neki avtomatizmi še manjkali, a energija, ki smo jo dajali vsi skupaj, je bila na visoki ravni. Opravili smo ogromno. Res smo intenzivno delali, fantje so bili v določenem trenutku zelo utrujeni, mislim pa, da nam bo vse skupaj koristilo. Težje je med pripravami, lažje je, ko se začne prvenstvo. Morda bomo morali nadoknaditi neke pomanjkljivosti v uigranosti z večjo željo in disciplino, imamo pa dovolj kreativnosti," je pripravljenost pred nadaljevanjem prvenstva opisal trener Luka Elsner.

Glede začetne enajsterice ima še nekaj dilem v vezni vrsti in osrednji obrambi, v primerjavi z zadnjimi pripravljalnimi tekmami bi kaj lahko računal tudi na Blessinga Elekeja, ki si je na prvem srečanju v Turčiji poškodoval gleženj. Kot že omenjeno, se še odloča tudi o tem, ali v vrata postaviti Roka Vodiška ali povratnika po poškodbi Nejca Vidmarja, po slovesu Darijana Matića in Antonia Delamee Mlinarja novega kapetana.

"Moja želja je, da branim, in da se vrnem v karseda najboljši luči. Če bom zadovoljil strokovni štab oziroma če so videli dovolj na pripravah, bom v vratih, a spoštoval bom tudi drugo odločitev. Ali bomo uživali v igri ali ne, ne vem, lahko tudi, da ne bomo umirali od lepote. Prva naloga je, da ne prejmemo zadetka, potem pa seveda, da kakšnega damo in odnesemo tri točke," je dejal Vidmar.

Po dolgotrajnem okrevanju oziroma osmih mesecih premora se vrača tudi branilec Nemanja Mitrović. "Sem zelo dobro pripravljen, vsi skupaj imamo glave na pravem mestu. Zamenjali smo veliko igralcev, a na to se moramo prilagoditi. Maribor poznamo, so uigrani, toda moramo gledati nase. Mislim, da imamo večjo kakovost kot Maribor. Če bomo odigrali dobro, se nimamo česa bati. Izidi kažejo na to, da lažje igramo v Ljudskem vrtu, kjer zadnji dve leti nismo izgubili," samozavestno napoveduje.

Ali je Olimpija boljša, kot je bila jeseni, je vprašanje, ki zanima navijače. Elsner odgovarja: "To je zelo težko vprašanje. Večina igralcev, ki jih imamo, je resnično kompatibilna z načinom, ki ga želimo igrati. Glede na hitrost, kreativnost in prodornost, ki jo imamo, upamo, da si bomo ustvarjali veliko več priložnosti. Napovedovati kakovost v igri je res nehvaležno vprašanje, glede na to, da smo prenovili več kot pol ekipe."

Koliko besede je imel sam pri izbiri novih igralcev? "V vsakem koraku sem bil ali informiran ali v sodelovanju z direktorjem in predsednikom člen neke odločitve. Nobena stvar ni bila presenečenje oziroma stvar, s katero se ne bi strinjal."

M. R.