Po 11-tedenskem premoru konec tedna nadaljevanje PLTS

Gneča na sredini lestvice

20. februar 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sobotni derbi med Mariborom in Olimpijo bo zasenčil preostalo dogajanje v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige TS. S kakšnimi pričakovanji vstopajo klubi v drugi del prvenstva?

Po obračunu vodilnih dveh moštev bomo že bližje odgovorom na vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z obema ekipama. Ljubitelje nogometa predvsem zanima, katera politika zimskega trgovanja se bo na koncu izkazala za uspešnejšo. Mariborska, kjer so presodili, da ob lastnem podmladku ni potrebe po večjih nakupih, ali ljubljanska, kjer so zamenjali skoraj pol moštva.

Kluba se v zadnjih 15 krogov podajata poravnana pri 46 točkah. Mariboru na sedmih februarskih pripravljalnih tekmah ni uspelo zmagati, v soboto se je na generalki z Rudarjem razšel z 1:1. Trenerja Darka Milaniča izidi ne skrbijo. "Veliko smo naredili in imamo še nekaj dni do prve tekme. Do tedaj bomo rešili stvari, ki nam na zadnjih tekmah niso šle dobro," je povedal pred dnevi za TV Slovenija. Računa lahko tudi na Milivoja Novakovića, ki je okreval po poškodbi gležnja. Ob koncu sezone poteče pogodba kar 20 nogometašem, polovica je pomembnih članov prvega moštva.

Olimpija se je s priprav v Turčiji vrnila sinoči, v soboto je na zadnji tekmi remizirala brez zadetkov proti ukrajinskemu prvoligašu Vorskli Poltavi. Poleg številnih novincev dodatno moč v primerjavi z jesenjo predstavljata tudi povratnika po poškodbah Nemanja Mitrović in Nik Kapun.

Domžale izgubile najboljša strelca

Domžalčani bodo še kako pogrešali najboljša strelca Marka Alvirja in Slobodana Vuka (jeseni sta oba dosegla po osem zadetkov), tudi Elvis Bratanović bo zaradi operacije slepiča najbrž izpustil ves spomladanski del. Od novincev bo vrzel v napadu med drugim poskušal zapolniti Ivan Firer. Cilj Domžal, ki so se pripravljale v Umagu, je ohraniti vsaj tretje mesto, če se bo pojavila možnost, pa se seveda ne že vnaprej odpovedujejo boju za kaj več. Za Mariborom in Olimpijo zaostajajo sedem točk.

Gorica, Celje, Koper in Rudar v boju za 4. mesto

Gorica je jeseni odigrala nekaj vrhunskih tekem, a tudi nekaj slabših, zato si želi biti predvsem bolj konstantna in učinkovitejša. Vodstvo kluba ne beži od tega, da želi ob koncu sezone četrto mesto in nastop v Evropi. Cilj prodati katerega izmed igralcev so uresničili s posojo Andreja Kotnika v Serie A in prodajo Sandija Arčona v poljsko drugo ligo. Ostal je Rifet Kapić, ki se je spogledoval s Sionom. Med pripravljalnimi zmagami izstopata tista nad Udinesejem in zadnja nad ruskim prvoligašem Terekom iz Groznega, obe z 1:0.

Četrto mesto bodo naskakovali tudi Celjani, Koprčani in Velenjčani. Celje je bilo kar tri tedne na pripravah v Umagu, med okrepitvami pa sta najodmevnejši imeni Goran Galešić (Himki) in Lovro Cvek (jeseni Aluminij). Zanimiv je tudi 20-letni srbski napadalec z belgijskim potnim listom Luka Belić, nekdanji član West Hama.

"Koper mora biti bojevitejši, srčnejši, bolj trmast in brezobziren. V prvem delu sezone smo bili vendarle malo preveč neodločni," pravi trener Kopra Igor Pamić, ki med drugim ne bo mogel več računati na reprezentanta Gregorja Sikoška (preselil se je na Dansko), Zlatana Muslimovića (končal kariero) in Jako Štromajerja (posojen v drugoligaša Ankaran). Poškodovan je branilec Toni Datković, tudi sicer pa je obramba tisti del moštva, ki povzroča Pamiću več skrbi.

Rudar je zadržal vse ključne može. Vanja Radinović, nekdanji pomočnik pri Partizanu, je že tretji trener v tej sezoni. Velenjčani si predvsem želijo uspešneje igrati doma, saj so jeseni na stadionu Ob jezeru samo dvakrat zmagali in osvojili 12 točk.

Zadnjeuvrščena z novima trenerjema

Krško je podaljšalo pogodbo s trenerjem Tomažem Petrovičem in še pomladilo moštvo, saj je stadion Matije Gubca zapustilo precej nogometašev. Miha Drnovšek, Žiga Jurečič in Tim Čeh so med drugim odšli k sosedom v Novo mesto, Rok Baskera pa nazaj v Olimpijo. Prvi cilj kluba ostaja obstanek, čeprav niso daleč za višjimi mesti. Na zadnjih pripravljalnih tekmah so bili kar učinkoviti.

Tudi Aluminij z novim trenerjem, Hrvatom Slobodanom Gruborjem, se želi izogniti devetemu mestu. Kidričevo sta med drugim zapustila kapetan Dejan Kraljanović in Lovro Cvek, iz Sesveta je prišel drugi najboljši strelec druge hrvaške lige Vedran Mesec. S 15 goli je Aluminij ekipa z najmanj doseženimi zadetki v ligi.

V soboto bo na prvi tekmi 22. kroga gostoval pri zadnjeuvrščenih Radomljah, ki imajo devet točk zaostanka. Tam sta poleg trenerja Roberta Pevnika novinca še branilec Leo Ejup in napadalec Dorian Babunski, ki ju je v Radomlje posodila Olimpija.



M. R.