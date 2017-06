Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Uradna predstavitev Tončija Žlogarja bo na novinarski konferenci v ponedeljek v klubskih prostorih, takrat pa se bo moštvo tudi prvič zbralo ob začetku priprav na novo sezono. Foto: NK Triglav Sorodne novice Triglav se vrača med prvoligaško elito Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob vrnitvi med elito bo Triglav vodil Tonči Žlogar

Brkić odslej le športni direktor

6. junij 2017 ob 08:37

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Pri novopečenem nogometnem prvoligašu Triglavu iz Kranja so se odločili za menjavo na trenerski klopi. Ekipo bo vodil nekdanji reprezentant Tonči Žlogar.

"Zelo sem vesel, da je prišlo do dogovora za sodelovanje. Ponudila se mi je lepa priložnost za delovanje v klubu z bogato tradicijo, ki se je končno vrnil tja, kamor sodi, v prvo ligo. Za menoj je uspešna sezona z NK Brda v 2. SNL, to še bolj velja za NK Triglav. Kontakt sva vzpostavila s športnim direktorjem Sinišo Brkićem in veseli me, da je ambiciozen klub v meni prepoznal človeka, ki lahko uspešno zgodbo še nadgradi," so bile prve besede 39-letnega Primorca.

Dosedanji trener Siniša Brkić se bo tako popolnoma posvetil nalogam športnega direktorja. Brkić je člansko ekipo pripeljal do vrnitve med elito, kjer so bordo-beli nazadnje igrali v sezoni 2013/2014.

Žlogar je kariero začel v v Izoli, kasneje pa je na članski ravni igral še za Primorje, Gorico in Olimpijo. V tujini je največ časa preživel na Cipru, tam je nastopal za Enosis, Anorthosis, Omonio in Alki iz Larnake. Pred zaključkom športne poti je zaigral še za italijanski Pordenone in zamejski Kras. Bil je tudi član slovenske reprezentance, za katero je nazadnje igral marca 2009. Odigral je 37 tekem in dosegel en zadetek. Trenersko kariero je začel leta 2014 pri Krasu, v minuli sezoni pa je vodil NK Brda v drugi ligi.

T. J.