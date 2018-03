Pri NZS-ju sprožili disciplinski postopek zoper Zahoviča

O zadevi Zahovič bo odločal disciplinski sodnik NZS-ja

19. marec 2018 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je Zlatko Zahovič na novinarski konferenci nizkotno obračunal z novinarjem, se je Nogometna zveza Slovenije odločila, da zoper njega sproži disciplinski postopek.

Med hujše disciplinske prekrške uradnih oseb disciplinski pravilnik NZS-ja uvršča nešportno in neetično vedenje (1. alineja 24. člena) in kakršno koli spodbujanje ali razpihovanje rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine (26. a člen DP NZS), je obrazložil NZS.

Z uvedbo disciplinskega postopka NZS sledi načelu ničelne tolerance do rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega in drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine, obenem pa se bo NZS še naprej zavzemal za spoštovanje v medsebojnih odnosih, ter obsojal vsakršen napad na človeško dostojanstvo, je še sporočil NZS.

V skladu s svojimi pristojnostmi bo na podlagi prijave organov NZS-ja o zadevi Zahovič odločal disciplinski sodnik NZS-ja.

Športni direktor Maribora se je po porazu Maribora s Krškim z 0:2 grdo spozabil in je z novinarjem EkipeSN Dejanom Mitrovićem, ki je Zahoviču postavil povsem "neškodljivo" vprašanje (ali je razočaran zaradi slabega obiska tekme), obračunal na osebni ravni. NK Maribor se je dan po incidentu opravičil in obsodil Zahovičeve besede, medtem ko opravičila Zlatka Zahoviča še vedno ni slišati.

A. G.