Mitrović: Šlo je za obračun na osebni ravni; Zahovič: Opravičila ne bo

Kako se bo odzval predsednik Maribora Drago Cotar?

18. marec 2018 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Verbalni napad Zlatka Zahoviča na novinarja EkipeSN Dejana Mitrovića dviguje prah. Mitrović je za MMC povedal, da je prizadet, Zahovič pa dan po tem sporoča: Opravičila ni in ga ne bo!

Vse se je začelo na novinarski konferenci po presenetljivem porazu Maribora proti Krčanom, ki so v Ljudskem vrtu slavili z 2:0. Pred novinarji se ni pojavil trener Darko Milanič, ampak športni direktor vijoličastih Zahovič. Alfi in omegi državnih prvakov je dokončno prekipelo ob na videz nedolžnem vprašanju, ali je razočaran zaradi slabega obiska tekme. Novinarju Mitroviću, ki je pred kratkim v zločinu izgubil očeta, je odgovoril: "Počasi, sine, ne provocirat. Imaš še dovolj časa. Pred kratkim se ti je zgodila tragedija, kajne? Te je kaj izučila? Mislim, da te ni nič izučila. Še vedno hočeš provocirati in si nesramen."

Dve vprašanji, ki sta iztirili Zahovića

Mitrović je incident opisal za MMC. "Na novinarsko konferenco sem odšel v dobri veri. Tako kot zmeraj sem želel svoje delo opraviti profesionalno. Začudil sem se odzivu gospoda Zahoviča, ki mi je dejal, da provociram, kajti sam sem še vedno prepričan, da moja vprašanja niso bila provokativna, kot pravi sam, pač pa popolnoma legitimna. Če na novinarsko konferenco po tekmi pride športni direktor kluba, in ne trener, kot je to praksa, potem to kliče po pojasnilih. Zato sem gospoda Zahoviča tudi vprašal, ali nemara njegov prihod na tiskovno konferenco pomeni, da Darko Milanič ni več trener kluba. Potem ko je Maribor, ki je še pred kratkim igral v Ligi prvakov, v prvih štirih domačih tekmah zbral vsega dve točki in dvakrat zapored izgubil ter se tako precej oddaljil od naslova državnega prvaka, je takšno vprašanje po mojem mnenju na mestu. In nikakor ni provokacija. Tako kot ni provokacija, če novinar vpraša, kako je športni direktor kluba zadovoljen z obiskom na stadionu. Tudi to vprašanje se mi zdi popolnoma legitimno," je povedal Mitrović.

Mitrović: Te tragedije ne bom pozabil nikoli

"Gospod Zahovič mi ne na eno ne na drugo vprašanje ni odgovoril, pač pa se je spustil na osebno raven, v odgovor je vključil zasebne stvari, ki na nogometno tiskovno konferenco ne sodijo. Še toliko bolj, če gre za tragedijo. Sam te tragedije ne bom pozabil nikdar, zmeraj bo ostala z mano, vendar ne potrebujem tega, da me nanjo spominja športni direktor kluba na novinarski konferenci po nogometni tekmi."

Mitrović je med tednom po porazu proti Domžalam pisal o Zahovičevi in Milaničevi nedotakljivosti. "Ali je bil napad gospoda Zahoviča povezan z mojo zadnjo kolumno, ne vem, to morate vprašati njega," je povedal Mitrović. "Odnos med menoj in gospodom Zahovičem je, oziroma bi vsaj moral biti, profesionalen, na relaciji novinar – nogometni funkcionar. Vsaj jaz sem zmeraj težil k temu."

Zahovič: Ni teorije za opravičilo

Zahovič se je v nedeljo odzval za časopis Večer. Medtem ko se je Nogometni klub Maribor opravičil, pa to Zahoviču ni padlo na pamet. "Sprejel bom vse, kar bo klub rekel. Ni razloga za opravičilo. Svojo družino, ki mi je več kot NK Maribor, bom vedno ščitil. Besede, kot so tragedija, sožalje in spoštovanje, niso žaljive besede. So spoštljive," je za Večer povedal Zahovič.

"Za opravičilo ni teorije! Opravičil sem se, ko je bilo to treba, zdaj pa ni. Te tri besede so spoštovanje, ne žalitev. Če kdo želi razumeti drugače, pa naj tako razume. Temu gospodu se nikoli v življenju ne mislim opravičiti. Ščitim svojo družino, jo imam rad," je za Večer povedal Zahovič. Mitrović je za MMC povedal, da ne ve, na kaj je ob omenjanju svoje družine meril Zahovič.

Kot poroča Večer, Zahovič v nedeljo ni bil povabljen na klubski sestanek. "Zbrali so se tisti, ki vodijo klub. Po enajstih letih bi pričakoval, da me povabijo zraven, tako pa sem dobil le klic. S klubom se ne želim kregati, ker sem viola," je še povedal Zahovič, ki je dal na razpolago svoj mandat in bo sprejel vsakršno odločitev kluba. Zdaj je na potezi predsednik kluba Drago Cotar, ki za zdaj zadeve ne komentira.

Robert Kaurin