Prva liga: "Evropski" obračun v Velenju

Rudar, Maribor in Domžale uspešno začeli v Evropi

22. julij 2018 ob 14:03

Velenje,Domžale - MMC RTV SLO

Prvi krog nove sezone Prve lige se končuje z nedeljskima tekmama. Najprej v Velenju Rudar gosti Maribor, zvečer pa sledi še obračun Domžale – Krško.

V Šaleški dolini so spomladi proslavili 70-letnico nogometa, spomnili pa so se tudi na pokalni naslov izpred dveh desetletij. Knapi so si po štirih letih izborili nastop na mednarodni sceni in v prvem krogu kvalifikacij Evropske lige napolnili mrežo Tre Fiorija. Zdaj jih čaka slovita Steaua, še prej pa 80. medsebojna prvoligaška tekma z Mariborom.

Vijoličasti so precej uspešnejši s 53 zmagami. Maribor je lani igral v Ligi prvakov, vendar pa je sezono po desetih letih končal brez lovorike. Poleti velikih sprememb v Ljudskem vrtu ni bilo. Darko Milanič ima na voljo skoraj nespremenjeno ekipo, cilj pa je jasen. Evropsko sezono so podprvaki dobro začeli in izločili albanski Partizani, zdaj pa jih čaka gruzijska Čikura.

Tudi Domžalčani so napredovali v 2. krog kvalifikacij za Evropsko ligo, ko so bili boljši od Širokega Brijega. Glavna okrepitev tretjeuvrščene ekipe zadnje sezone je najboljši podajalec Prve lige Tonći Mujan, ki je prišel prav iz Krškega.

Krčani so se v preteklih tednih pripravljali na četrto zaporedno sezono med najboljšimi slovenskimi klubi. Posavci so po šestem in osmem vknjižili še sedmo mesto, potem ko so si obstanek v prvoligaški druščini praktično zagotovili že sredi pomladi.

V petek se je 28. državno prvenstvo začelo z zmago Aluminija nad Triglavom (2:1). Mura se je v prvoligaško druščino vrnila z remijem proti Triglavu, razočarala pa je neprepoznavna Olimpija, ki je lani osvojila dvojno krono, branjenje državnega naslova pa je začela s porazom proti Gorici (0:2).

1. krog, danes ob 18.15:

RUDAR - MARIBOR



Ob 20.15:

DOMŽALE - KRŠKO



Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 2:0 (1:0)

1.000; Lipušček 3., Filipović 51.



MURA - TRIGLAV 1:1 (1:1)

2.300; Arh Česen 22./ag; Žurga 25.



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

300; Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

T. J.