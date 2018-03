Prva liga TS: Maribor - Krško 0:2

Bijol zadel za tri točke Rudarja

Nogometaši Rudarja so na uvodni tekmi 24. kroga državnega prvenstva z 2:1 premagali Celje. Ob 18.00 se je začela še tekma med Mariborom in Krškom. Gosti trenutno vodijo z 0:2!

Vijoličastim je sicer pred srečanjem štela le zmaga. Maribor namreč ob tekmi manj za Olimpijo zaostaja že sedem točk, zato si novega spodrsljaja ne sme privoščiti. Trener Darko Milanič je pred tekmo pozval k strnitvi vrst.

"Vsak posameznik, z menoj na čelu, mora živeti za to tekmo. In potem le za naslednjo. Napake, ki so se nam dogajale na zadnjih tekmah, veliko stanejo in so nedopustne. Ne smejo se več ponavljati, prav tako nihče ne sme pomisliti, da je situacija nerešljiva. Vse je še odprto v boju za naslov," je dejal Milanič.

Na igrišču za zdaj ne gre po načrtih državnih prvakov, saj zaostajajo z 0:2. Krško je povedlo v 32. minuti. S približno 20 metrov je sijajno v zgornji kot zadel Luka Volarič. Krčani niso naključno v vodstvu, saj je bilo po prve pol ure razmerje v strelih 1:5 za goste, v strelih v okvir vrat pa 1:3.

Ti pred koncem prvega polčasa je bil najbližje zadetku za Maribor Marko Šuler, ki je z desne strani žogo poslal v prečko. Že pred vodilnim golom Krškega bi kmalu dosegel tudi avtogol, a ga je preprečil Jasmin Handanović in žogo izbil čez vrata.

Na začetku drugega dela, v 49. minuti, je sledil nov šok za domače navijače. V obrambi ni bil dovolj zbran Aleksander Rajčević, kar je izkoristil Luka Vekić in streljal po tleh, Handanović pa je bil še drugič premagan.

Celjani izenačili malo pred koncem prvega polčasa

Lokalni derbi v Velenju je bil kljub zahtevnim vremenskim razmeram in razmočenemu igrišču izjemno razburljiv, po obojestransko privlačni predstavi pa se je končal z zmagoslavjem domačih.

Miren začetek tekme je v 17. minuti s prvim zadetkom prekinil Rudar. Po predložku Roberta Pušaverja z desne strani se je na pravem mestu znašel Milan Tučić in z zvrhano mero srečo ukanil vratarja Metoda Jurharja.

Od tedaj naprej se je igra povsem razživela, obetavne akcije so se vrstile kot po tekočem traku. Po bliskovitem protinapadu je bil Edin Šehić v idealni priložnosti za povišanje vodstva, a mu je veselje v zadnjem trenutku preprečil Elvedin Džinić.

V uvodne pol ure dokaj "rezervirani" Celjani so bili do konca prvega polčasa nevarnejši, predvsem v protinapadih. Rudi Požeg Vancaš je v 29. in 36. minuti zapravil dve sijajni priložnosti za zadetek, v 34. minuti se je s pepelom posul tudi Dario Vizinger. V 42. minuti je Celje vendarle izenačilo, po predložku Požega Vancaša z desne strani je Vizinger zadel z glavo. Do odmora obe ekipi zapravili še po eno priložnost za gol.

Rudar zdržal z igralcem manj

Enako je bilo na začetku drugega polčasa, v 58. minuti pa so gostitelji še drugič povedli. Znova so izvedli protinapad, Tučićev strel je Jurhar z bravurozno obrambo ustavil, po kotu z leve strani pa je vendarle kapituliral po natančnem voleju Jake Bijola z desetih metrov.

V nadaljevanju so gosti na vsak način skušali doseči izenačujoči zadetek, vendar jim ni uspelo, čeprav so od 77. minute igrali z nogometašem več, potem ko je drugi rumeni karton prejel Leon Črnčič.

24. krog:

RUDAR - CELJE 2:1 (1:1)

400; Tučić 18., Bijol 58.; Vizinger 42.

RK : Črnčič 77./Rudar

Rudar: Pridigar, Kašnik, Pušaver, Pišek, Tomašević, Bijol, Šehić , Novak ( 72./Črnčič ), Tučić ( 62./Parfitt-Williams), Šimunac ( 54./Radić), Trifković.

Celje: Jurhar, Pečnik, Stojinović, Džinić , Brecl, Cvek, Pišek ( 73./Benedičič), Lupeta, Pungaršek ( 30./Vidmajer), Požeg Vancaš, Vizinger ( 60./Štraus).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)



Danes ob 18.00:

MARIBOR - KRŠKO 0:2 (0:1)

Volarič 32., Vekić 49.

Maribor: Handanović, Hodžić ( 38./Ivković), Rajčević ( 52./Tavares), Šuler, Viler, Cretu, Hotić ( 38./Dervišević), Vršič, Bajde, Mešanović, Zahović.

Krško: Zalokar, Ejup, Krajcer, Šturm, Jakolić ( 62./Balić), Kovačič, Kulinitš, Da Silva, Mujan, Volarič, Vekić.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Nedelja ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA

(v Novi Gorici; brez gledalcev)



Ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 17.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 22 14 6 2 38:15 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 22 11 3 8 30:24 36 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 22 8 2 12 22:32 26 KRŠKO 20 5 5 10 25:38 20 ALUMINIJ 22 4 6 12 22:36 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

