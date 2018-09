Škarjice Lupete poslovilno darilo Hadžiću

Sledi reprezentančni premor

3. september 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Navijači Olimpije so hitro pozabili odhod Issaha Abassa. Njegova zamenjava Jucie Lupeta je v visoki zmagi nad Rudarjem dosegel izjemen gol s škarjicami, med strelce pa se je spet vpisal Andres Vombergar.

Na uvodu sezone pozabljeni napadalec, ki ga je iz naftalina potegnil začasni trener Safet Hadžić, je zadel na drugi tekmi zapored. Uspešen je bil že v 16. minuti, ko mu je podal Lupeta. 25-letni Portugalec je po prihodu iz Celja prvič začel tekmo v začetni enajsterici in bil v prvem polčasu v središču pozornosti.

Potezo dvoboja je Lupeta naredil v 35. minuti, ko je lepo ustavil žogo, nato pa s škarjicami z roba kazenskega prostora drugič matiral velenjskega vratarja Mateja Radana. Tekma se je za portugalskega napadalca končala že v prvem polčasu. V enem izmed prodorov ga je z igrišča potisnil Ivan Vasiljević, Lupeta pa je trčil v betonski zid tribune. Čeprav je moral z igrišča zaradi bolečin v desnem kolenu, so iz kluba sporočili, da je z njim vse v redu.

Ljubljančani so v nadaljevanju še trikrat zadeli mrežo Velenjčanov. V glavni vlogi je bil rezervist Matic Črnic, ki je zabil dva gola. "V pravem času sem se znašel na pravem mestu in dvakrat zabil. Hvala bogu, da smo zmagali s tako veliko prednostjo. To nam je dodatna motivacija za naprej," je povedal 26-letni Črnic.

Zmaga Olimpije bi lahko bila še izdatnejša. "Preveč smo dovolili nasprotniku, razigral se je. Slabo smo stali v obrambi, poskušali smo, ampak nasprotnik je bil danes veliko boljši," je povedal gostujoči vezist Damjan Trifković. Začasni trener Hadžić je tako desetdnevni mandat na klopi Olimpije končal z dvema prvenstvenima zmagama. Krmilo bo že danes prevzel nekdanji trener dunajskega Rapida Zoran Barišić.

"Vsekakor mi je žal, da ne bom več trener Olimpije. Zmenili smo se za en teden in tega se držimo. Seveda mi srce govori, da bi rad vodil člansko ekipo Olimpije. Želim ji srečo in upam, da bo preprečila ideje in zamisli Maribora, ki želi postati prvak. Imamo zelo kakovostno zasedbo, posamezniki so tehnično odlično podkovani in nič se ne bojim prihodnosti te ekipe," je povedal Hadžić. Pod njegovim vodstvom so Ljubljančani v prvenstvu zabili sedem golov, predtem v petih krogih le šest.

Vijoličasti stroj za doseganje zadetkov

Mariborčani so v Kranju s 5:1 nadigrali Triglav in že četrtič v tej sezoni nasprotniku nasuli pet golov. Na njihovem kontu jih je zdaj zavidljivih 24 ob prejetih le štirih, kar je prav tako najboljši izkupiček v ligi.

Kljub temu trener Maribora Darko Milanič ni bil popolnoma zadovoljen: "Lepo smo jih razširili. Bili smo zelo razigrani. Poleg teh petih zadetkov smo si ustvarili še kako lepo priložnost. Ne morem pa biti zadovoljen z deli tekem v obrambi, ker nam je nasprotnik uhajal skozi sredino, posebej pri vodstvu s 4:0, ko smo malce popustili. To moramo še popraviti, drugače pa je ocena današnjega srečanja zelo dobra." Vijoličasti so še edina neporažena ekipa in imajo pred zasledovalci pet točk naskoka.

Dva gola je dosegel Luka Zahović, ki je s petimi zadetki skupaj z Rokom Sirkom iz Mure na vrhu lestvice strelcev. S štirimi zadetki jima za vrat dihata Dino Hotić in Jan Mlakar, prav tako strelca v Kranju.

Sledi reprezentančni premor, osmi prvenstveni krog pa se bo začel 15. septembra. Mariborčani bodo gostovali v Krškem, derbi pa bo v Murski Soboti, kjer Mura v nedeljo ob 16.00 pričakuje Olimpijo.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 8. krog



Sobota, 15. septembra, ob 16.00:

ALUMINIJ - GORICA



Ob 18.00:

RUDAR - CELJE



Ob 20.15:

KRŠKO - MARIBOR



Nedelja, 16. septembra, ob 16.00:

MURA - OLIMPIJA



Ob 18.10:

DOMŽALE - TRIGLAV

