Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 26 glasov Ocenite to novico! Dare Vršič je v prvem polčasu z dvema zadetkoma (obakrat je podal Milivoje Novaković) poskrbel za preobrat in vodstvo Maribora z 1:2. Foto: www.alesfevzer.com Miran Burgić je dosegel oba zadetka za Goričane, a je zgrešil enajstmetrovko, ki bi morda stvari zasukala drugače. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šov Vršiča in Zahovića na derbiju v Novi Gorici

Handanović ubranil enajstmetrovko za izenačenje

7. marec 2017 ob 15:22,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 17:52

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Maribor ima po 23. krogu državnega nogometnega prvenstva pred Olimpijo že šest točk prednosti, potem ko je v gosteh premagal Gorico z 2:4. Po dvakrat sta zadela Vršič in Zahović.

Dare Vršič je z levico natančno meril v prvem polčasu, ko je z dvema zadetkoma poskrbel za preobrat, saj so gostitelji v 14. minuti po enajstmetrovki, ki jo je izvedel Miran Burgić, povedli. V drugem polčasu je imel svoj šov Luka Zahović, izjemen je bil njegov drugi zadetek v 85. minuti, ko si je žogo podal s peto in lobal Grega Sorčana. Vidno vlogo sta v mariborski zasedbi odigrala tudi Milivoje Novaković (tri podaje) in Jasmin Handanović, ki je v 59. minuti ubranil enajstmetrovko Burgiča za izenačenje na 2:2.

Vršič učinkovito zaključeval napade

Na tekmi, ki bi morala biti v soboto, a je bilo igrišče preveč razmočeno, je v bil v sončnem vremenu pred 1.500 gledalci v uvodnih minutah konkretnejši Maribor, toda v 14. minuti je v kazenskem prostoru padel Nigerijec Osuji, ki ga je nepravilno zaustavil vratar Handanović. Burgič je bil pri strelu z bele točke natančen. Maribor je izenačil v 35. minuti. Dare Vršič je sprejel podajo Milivoja Novakovića in z natančnim strelom matiral Grego Sorčana.

Minilo je le dobrih pet minut, ko je Vršič še enkrat natančno udaril z levico. Marko Šuler je poslal dolgo žogo v kazenski prostor, Novaković jo je z glavo podal do Vršiča, ki je spet dokazal, kako malo prostora potrebuje za zadetek.

Handanovič "prebral" Burgiča

V 59. minuti je Handanović ubranil enajstmetrovko Mirana Burgića, potem ko je v kazenskem prostoru z roko igral Šuler. Na 1:3 je po protinapadu in novi podaji Novakovića povišal Luka Zahović. Goričani se niso predali in bili nagrajeni v 72. minuti. V gneči pred kazenskim prostorom je z glavo natančno meril Burgič in se z desetim golom sezone odkupil za zapravljeno enajstmetrovko.

Mojstrovina Zahoviča

Mariboru je 16. zmago prvoligaške sezone dokončno zagotovil Luka Zahović, ki mu je v 85. minuti uspela izjemna poteza. Po podaji Mateja Palčiča je s peto žogo potisnil naprej, bil hitrejši od Alena Jogana, akcijo pa uspešno končal z lob udarcem čez Sorčana. S 13 zadetki je na vrhu lestvice strelcev ujel Dominika Glavino.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 23. krog:

GORICA - MARIBOR 2:4 (1:2)

Burgić 14./11-m, 72.; Vršič 35., 41., Zahović 63., 85.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Jogan, Boben, Škarabot, Humar (46./Filipović), Kapić, Kolenc, Osuji (73./Nagode), Žigon (69./Marinič), Burgić.

Maribor: Handanović, Palčič, Šuler , Defendi, Viler, Pihler, Kabha (76./Ogrinec), Bohar (68./Hotić), Vršič (78./Vrhovec), Zahović, Novaković .

Sodnik: Dejan Balažič.

Že odigrano:

CELJE - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

400; Volaš 62.



DOMŽALE - KOPER 0:1 (0:1)

500; Blažič 37./ag



ALUMINIJ - KRŠKO 1:1 (0:1)

350; Bizjak 57.; Dangubić 19.



OLIMPIJA - RUDAR 2:4 (0:1)

4.000; Cretu 77., Benko 91./11-m; Glavina 37., 89., Lotrič 53., Mary 61.

Lestvica: MARIBOR 23 16 4 3 47:17 52 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 23 8 7 8 28:29 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 23 7 8 8 32:31 29 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 23 5 7 11 19:34 22 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

T. O.