Ranjena Olimpija želi sezono popraviti s pokalno lovoriko

V obeh taborih pričakujejo bučno podporo s tribun

29. maj 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Domača nogometna sezona se bo iztekla s finalom Pokala Slovenije med Olimpijo in Domžalami. Se bo trener Safet Hadžić od ljubljanske klopi poslovil z lovoriko?

Koprska Bonifika bo v sredo ob 20.30 prizorišče finala Pokala Slovenije. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Olimpija, ki je v polfinalu izločila branilca naslova Maribor, bo poskušala pokalni naslov osvojiti prvič po letu 2003, Domžale prvič po letu 2011. Če držijo navedbe hrvaških medijev, naj bi bil Safet Hadžić zadnjič na klopi Olimpije, saj naj bi ga zamenjal Igor Bišćan. Hadžić je odločen, da predsedniku Milanu Mandariću prinese pokalno lovoriko: "Verjamem v svoje fante, spoštujem pa tudi Domžale, izjemno ekipo s štirimi reprezentanti. A mislim, da bomo pred številnimi našimi navijači to tekmo dobili mi."

Nemanja Mitrović se je spomnil, kako drugače je bil lani ob tem času: "Leto dni je od veselja ob naslovu prvakov. Položaj je zdaj drugačen in v sredo nas čaka tekma sezone, na kateri celimo rane. Domžale so zelo močne. Spoštujemo jih, predvsem pa moramo sami gledati, kako odpraviti lastne težave. Na srečo so se vrnili tudi nekateri poškodovani igralci in dobro pripravljeni pričakujemo to tekmo."

V prvenstvu so si Ljubljančani s tretjim in Domžalčani s četrtim mestom že zagotovili nastop v evropskih pokalih, zato bo tekma le priložnost za prestižno domačo pokalno lovoriko. Do zdaj je Olimpija pokal dobila štirikrat, a nazadnje v sezoni 2002/03, Domžalčani pa imajo v svojih vitrinah edini pokal iz sezone 2010/11.

V letošnji sezoni je Olimpija v prvenstvu dobila tri od štirih medsebojnih obračunov, a tekme so bile vselej zelo tesne. Domžalski strateg Simon Rožman je poudaril, da so vsi njegovi varovanci zdravi in izredno motivirani: "Veliko skrivnosti ni in v obeh taborih vemo, kaj nas čaka. Računam na lep spektakel, čeprav morda tekma ne bo lepa na oko." Rožman je napovedal tudi močno podporo s tribun, saj naj bi na zelo topel dan v Koper prispelo 300 do 400 domžalskih navijačev.



Za uvod bo v Kopru ob 16. uri finale ženskega pokala, ob 18. uri pa mladinskega. V ženskem finalu se bosta pomerili ekipi Teleing GMT Beltinci in Rudar Škale, v mladinskem pa Bravo Publikum in Maribor.

Pokal Slovenije, finale, Koper, sreda ob 20.30:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

